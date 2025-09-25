royos joining solutions gewinnt SME EnterPRIZE 2025 in der Kategorie Start-up

Wien (OTS) -

Die royos joining solutions GmbH aus Lieboch (Steiermark) ist Gewinnerin des SME EnterPRIZE 2025 in der Kategorie „Nachhaltige Start-ups“. Während Start-ups im Vorjahr noch in einer Sonderkategorie gewürdigt wurden, ist diese 2025 erstmals, als eigene Hauptkategorie etabliert worden. Mit einer patentierten Fügetechnologie, dem Polymer-Stir-Welding-Verfahren (PSW), hat das junge Unternehmen eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verbindungsmethoden entwickelt. Das Verfahren spart Material, Energie sowie CO₂ und ermöglicht erstmals sortenreine, recyclingfähige Hybridverbindungen von Kunststoffen, Metallen und Holz in nur einem Prozessschritt.

„royos zeigt eindrucksvoll, wie Technologie nachhaltige Transformation ermöglicht – wirtschaftlich und ökologisch zugleich,“ sagt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich.

Mario und Cornelia Leitner, Gründer_innen von royos joining solutions erklären: „Unsere Vision ist eine ressourcenschonende Produktion ohne Kompromisse bei Qualität oder Stabilität. Der SME EnterPRIZE ist eine wichtige Bühne für nachhaltige Technologie – und Rückenwind für unser Wachstum.“

Platz zwei: Lignovations GmbH

Lignovations aus Klosterneuburg (Niederösterreich) hat ein Verfahren entwickelt, um Lignin – ein Abfallprodukt der Papierindustrie – in eine funktionale Form zu bringen. Umweltschädliche Inhaltsstoffe in Kosmetik, Farben und Verpackungen lassen sich so durch eine biobasierte Alternative ersetzen. Produkthersteller, die diese Ligninpartikel in ihre Rezepturen integrieren, reduzieren ihren ökologischen Fußabdruck.

Platz drei: 2nd Cycle FlexCo

2nd Cycle bringt Kreislaufwirtschaft in die Solarbranche. Das Start-up aus Amstetten (Niederösterreich) entwickelt wirtschaftlich tragfähige Lösungen mittels vollautomatisierten Upcycling- und Recyclinganlage zur Rückführung ausgedienter Photovoltaik-Module. Die Technologie verlängert die Lebensdauer von Modulen in manchen Fällen sogar um 15 Jahre, reduziert CO₂-Emissionen um bis zu 80 Prozent und verhindert unnötigen Elektroschrott.

Der SME EnterPRIZE

Der SME EnterPRIZE ist eine Initiative der Generali Group, die seit 2021 kleine und mittlere Unternehmen in Europa (KMU) auszeichnet, die durch nachhaltiges Wirtschaften einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. In Österreich richtet sich der Preis an KMU, die in den Kategorien Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, Nachhaltiges Geschäftsmodell sowie Nachhaltige Start-ups innovative Lösungen umsetzen. Die Gewinner_innen erhalten ein Preisgeld von bis zu 10.000 Euro sowie Zugang zur Climate Academy des Start-ups Glacier. Die prämierten Unternehmen qualifizieren sich zudem für den internationalen SME EnterPRIZE Event in Brüssel. Zusätzlich wurde 2025 ein mit 3000 Euro dotierter Sonderpreis für Gründerinnen vergeben, um weibliches Unternehmertum im Nachhaltigkeitsbereich sichtbar zu machen und zu fördern.

