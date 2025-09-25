Girls! TECH UP-Erlebnistag 2025: Schülerinnen erleben Zukunftstechnologien

Wien (OTS) -

Raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Technologien der Zukunft: Für Wiener Schülerinnen der Unter- und Oberstufe heißt es am 10. Oktober wieder: „Auch du kannst Technik!“ Bei Girls! TECH UP erleben die Mädchen Zukunftstechnologien hautnah, lernen weibliche Vorbilder kennen und können sich über Berufsmöglichkeiten in der Elektro- und Informationstechnik informieren. Auch Staatssekretärin Elisabeth Zehetner wird dem Erlebnistag einen Besuch abstatten.

Zahlreiche Hands-on-Stationen heimischer Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Vereine laden im Haus der Ingenieure in der Eschenbachgasse zum Mitmachen ein: Ein Mini-Windkraftwerk bauen, einen Lego-Roboter steuern oder mit Solarenergie ein Riesenrad betreiben – auf die Besucherinnen warten spannende Einblicke in innovative Technologien und ganz neue Zukunftsperspektiven, sagt Initiatorin Michaela Leonhardt: „Unsere Hands-on-Stationen zeigen, wie abwechslungsreich und kreativ die Welt der (Elektro)Technik ist und geben den Mädchen eine Idee davon, wie ihre berufliche Zukunft aussehen könnte.“

Vielfältige Jobs mit besten Zukunftsaussichten

Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der Fachkräftemangel in der Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik real. Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen sind die Zukunftsperspektiven für Technikerinnen und Ingenieurinnen ausgesprochen gut. Bei Girls! TECH UP lernen die Schülerinnen zahlreiche weibliche Vorbilder persönlich kennen und erhalten aus erster Hand Informationen über Ausbildungen und Berufe in der Elektrotechnik. Auch Kontakte für berufspraktische Tage, ein Praktikum oder Schnuppertage für eine Lehre können die Mädchen knüpfen.

Mitmachstationen mit Technik zum Angreifen

Folgende Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Vereine bieten bei Girls! TECH UP in Wien Mitmachstationen an und geben Einblicke in die Berufe der Zukunft: AIT Austrian Institute of Technology, Aurimod, APG Austrian Power Grid, Frequentis, ÖBB, Siemens, Schindler und Wiener Stadtwerke. Mit dabei sind außerdem die TU Wien, die FH Technikum Wien, das tgm – Die Schule der Technik, die HTL Mödling und die HAKdigBiz, das Technische Museum Wien sowie die Vereine sprungbrett und Energiewende Linz. Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen sorgt für zusätzliche Spannung.

Jetzt anmelden und kostenlos dabei sein

Girls! TECH UP ist eine Initiative von OVE Fem, dem Frauennetzwerk im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Der Girls! TECH UP-Erlebnistag richtet sich an Schülerinnen der Unter- und Oberstufe. Die Teilnahme ist für Schulklassen und Einzelpersonen kostenlos,eine Anmeldung ist erforderlich: www.girlstechup.at

Girls! TECH UP

Der Erlebnistag für Schülerinnen der Unter- und Oberstufe rund um Elektrotechnik und Informationstechnik.

Datum: 10.10.2025, 08:30 Uhr

Ort: Haus der Ingenieure

Eschenbachgasse 9

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.girlstechup.at