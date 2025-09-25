  • 25.09.2025, 08:03:02
Vorausmeldung LEBENSART Reisen: Reif für die Insel

Heute erscheint eine neue Ausgabe des nachhaltigen Reisemagazins aus dem Lebensart Verlag.

St. Pölten (OTS) - 

Was tun, wenn das Bedürfnis einfach auszusteigen immer größer wird? Entdecke in der aktuellen LEBENSART Reisen jene Orte, an denen du deine Batterien wieder aufladen kannst. Ob besonderes Naturerlebnis, sportliche Auszeit oder Insel der Ruhe – wir zeigen die schönsten nachhaltigen Oasen, die den Geist wärmen, wenn die Tage kurz sind. Für alle, die im Herbst und Winter nicht nur verreisen, sondern ankommen wollen.

