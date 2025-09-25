  • 25.09.2025, 08:02:34
Vorausmeldung BUSINESSART: Wege mit Weitblick

Heute erscheint die neue Ausgabe des nachhaltigen Wirtschaftsmagazins aus dem Lebensart Verlag zu Haltung, Verantwortung und Medienbranche.

St.Pölten (OTS) - 

Wie steht es um Haltung und Verantwortung in Zeiten wie diesen? Kurzfristig betrachtet sicherlich nicht so gut. 22 Manager*innen mit Weitblick sehen das anders. Sie erzählen in dieser BUSINESSART, worauf sie achten. Darüber hinaus analysieren wir für Sie, wie es um die Sustainable Development Goals (SDGs) steht, und wie Medien und Kommunikation einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten können.

