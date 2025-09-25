  • 25.09.2025, 08:02:33
Vorausmeldung LEBENSART: Parallele Welten

Heute erscheint eine neue Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins aus dem Lebensart Verlag mit dem Schwerpunkt Medien, Gesellschaft und nachhaltige Feste.

St.Pölten (OTS) - 

Informationsflut, negative Nachrichten soweit das Auge reicht und das Gefühl, die Gesellschaft sei gespalten wie nie zuvor?

Lies in dieser LEBENSART, was unabhängige Medien zu einer starken Gesellschaft beitragen, warum Humor gerade in Kristen unverzichtbar ist und was wir selbst tun können. Und weil es auch gleichzeitig ein runder Geburtstag ist: Blicke mit uns auf 20 Jahre Nachhaltigkeits-Journalismus zurück und entdecke, wie nachhaltige Feiern gelingen.

Mehr erfahren?

Rückfragen & Kontakt

Michaela R. Reisinger
E-Mail: redaktion@lebensart.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LBA

