GLOBAL KRYNER sind zurück!
"Die With A Smile" wird am 26.9.25 veröffentlicht
„Meine Therapeutin hat es mir verschrieben. Sie meinte, Stimmungsaufheller, die man selbst erzeugen kann, seien die besten.“ und “Die Musik der Global Kryner bringt sogar mich selbst mindestens dreimal in Hochstimmung: Das erste Mal beim Arrangieren, das zweite Mal beim Spielen und das dritte Mal beim Anhören!“
Mit „Die With A Smile“ melden sind die GLOBAL KRYNER lautstark am 26.9.25 zurück!
Bereits im Sommer 2024 beschlossen die Global Kryner rund um Musikkabarettisten und Klarinettisten Christof Spörk und Oberkrainer-Akkordeon-Urgestein Anton Sauprügl, neu durchzustarten. Posaunist und Neo-Fischzüchter Martin Temmel musste nicht zweimal gefragt werden. Markus Pechmann, mittlerweile einer der gefragtesten Jazztrompeter des Landes, engagierte mit Sängerin Miriam Kulmer ein veritables Stimmwunder. Neu zur Band gesellte sich außerdem „Mister Groove“, Jazzgitarrist und Liedermacher Andreas Haidecker.
Christof Spörk zur Réunion:
