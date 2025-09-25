Travel Start-up Night kommt nach Wien: Bühne frei für Innovationen im Tourismus

Wien (OTS) -

Die erfolgreiche Eventreihe „Travel Start-up Night“ feiert ihr Comeback in Österreich – eine Kooperation des Travel Industry Club Tourismus Austria (TICT) gemeinsam mit dem Forschungsinstitut für das Recht des Tourismus, der Mobilität und der Freizeitwirtschaft (FIRTour) der SFU, sowie dem Verband Internet Reisevertrieb (VIR) und dem Travel Industry Club Deutschland.

Fünf Start-ups. Eine Bühne. Ein Ziel.

Bei der Travel Start-up Night erhalten junge Unternehmen mit innovativen Produkten und digitalen Lösungen rund um Tourismus, Mobilität und Hospitality die Gelegenheit, sich in einem 7+3 Pitch-Format vor Publikum zu präsentieren. Das Publikum kürt anschließend das überzeugendste Start-up des Abends. Der Gewinner qualifiziert sich für das große Jahresfinale in Deutschland und hat die Chance auf den Titel „Travel Start-up des Jahres 2025“.

Keynote zu KI und Förderungen

Ein besonderes Highlight des Abends ist die Keynote von Robert Kopka, Gründer von startmatch.ai. Das Wiener Start-up nutzt Künstliche Intelligenz, um Gründer:innen gezielt bei der Identifikation und Erstellung von Förderanträgen zu unterstützen – ein zentrales Thema für viele Start-ups, nicht nur im Tourismus.

Netzwerken & Neudenken

Nach den Pitches bleibt Raum für Austausch und neue Kontakte: Bei Drinks und Snacks können sich Branchenprofis, Investor:innen, Start-ups und Studierende ungezwungen vernetzen und über die Ideen von morgen diskutieren.

Jetzt anmelden & mitpitchen!

Ort: Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, Sigmund Freud Platz 3, 1020 Wien

Datum: Dienstag, 11. November 2025 | Einlass: 18:30 Uhr (Start: 19:00 Uhr)

Teilnahme :

Kostenlos für Mitglieder von TICT, TIC, VIR, Studierende, sowie touristische Start-ups Ꞓ 50 zzgl. USt. für interessierte Gäste



Details und Anmeldung: https://www.club-tourismus.org/event/travel-start-up-night-in-wien/

Start-up Bewerbungen per E-Mail an: office@travelindustryclub.de