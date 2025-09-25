Einladung zum Pressegespräch: „Forschung verstehen. Innovation ermöglichen.“

Wien (OTS) -

Klinisch-pharmazeutische Forschung ist die Voraussetzung für medizinischen Fortschritt. Als integraler Teil eines 360°-Gesundheitsverständnisses bringt sie durch strategische Allianzen zwischen Wissenschaft, Industrie und Versorgung echte Innovationen hervor.

Im Rahmen einer aktuellen Marktforschung (Spectra-Erhebung August 2025, n=1.000) hat MSD-Österreich erstmals die Wahrnehmung klinisch-pharmazeutischer Forschung in der österreichischen Bevölkerung systematisch erhoben. Die Ergebnisse dieser Befragung werden beim Pressegespräch vorgestellt und gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie und Patient:innenvertretung eingeordnet und diskutiert.

Es informieren Sie :

DI Thomas DERNTL | Obmann Multiples Myelom Selbsthilfe, Vorstand Allianz onkologischer Patient:innenorganisationen

Matthias GRONAU, MA | Senior Researcher Spectra Marktforschung

Dipl. rer. nat. Nicole SCHLAUTMANN, MBA | Geschäftsführerin MSD Österreich

Prof. DDr. Shahrokh F. SHARIAT | Professor and Chairman of the Department of Urology, Head of Comprehensive Cancer Center at Medizinische Universität Wien

Univ.-Prof.in Dr.in Freyja-Maria SMOLLE-JÜTTNER | Präsidentin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), Leiterin der Klinischen Abteilung für Thorax- und hyperbare Chirurgie an der Medizinischen Universität Graz

Rahmendaten :

Datum : Donnerstag, 16.10.2025

: Donnerstag, 16.10.2025 Uhrzeit : 09:00 Uhr

: 09:00 Uhr Ort : APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien Veranstalter: MSD Österreich in Kooperation mit Partnern aus Forschung und Patient:innenvertretung

Anmeldungen erbeten unter: presse@finefacts.at

