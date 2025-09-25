Termine am 25. September in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19, 1.Stock, Sitzungssaal)

16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (18., Amtshaus 1180, Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal)

17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (4., Bezirksvorstehung, Favoritenstraße 18, Festsaal)

17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (23., Perchtoldsdorfer Straße 1, Haus der Begegnung, 1. Stock, Großer Saal) (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz Stadt Wien - Kommunikation und Medien,

Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK