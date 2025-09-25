- 25.09.2025, 08:00:34
- /
- OTS0011
Termine am 25. September in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
Wien (OTS) -
- 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19, 1.Stock, Sitzungssaal)
- 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (18., Amtshaus 1180, Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal)
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (4., Bezirksvorstehung, Favoritenstraße 18, Festsaal)
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (23., Perchtoldsdorfer Straße 1, Haus der Begegnung, 1. Stock, Großer Saal)
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz Stadt Wien - Kommunikation und Medien,
Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK