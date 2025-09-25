  • 25.09.2025, 08:00:03
Aviso: WIGEV lädt zum Spatenstich neue Speisenversorgung in die Klinik Donaustadt ein

Wien (OTS) - 

Der Wiener Gesundheitsverbund lädt zum Spatenstich Neue Speisenversorgung in die Klinik Donaustadt. Medienvertreter sind herzlich willkommen. Es sprechen:

Herwig Wetzlinger (Generaldirektorin Stellvertreter, WIGEV): Auftrag des Gemeinderates zur Modernisierung der Spitäler

Ernst Nevrevy (Bezirksvorsteher Donaustadt): Begrüßung von Seiten des Bezirks; kurze Worte zur Bedeutung der Klinik Donaustadt und die Speisenversorgung für den Bezirk

Manfred Führer (Technischer Direktor Klinik Donaustadt): Begrüßung von Seiten des Hauses, kurze Worte zur Bedeutung der Speisenversorgung für die Mitarbeiter*innen

Josef Newertal (Bereichsleiter Infrastrukturmanagement, WIGEV: Bauvorhaben in der Klinik Donaustadt und Bedeutung der Speisenversorgung aus Sicht des Bauherrn

Michael Lischent (Geschäftsführer PBG): Details zur neuen Speisenversorgung aus Projektsicht

Zeit: 10.30 Uhr Eröffnung und Ansprachen

11.00 Uhr Spatenstich

Ort: Klinik Donaustadt – der Zugang zum Baufeld kann entweder über die Feuerwehrrampe Wulzendorferstraße oder aus dem Haus über den Gartenzugang von Pavillion 3 erfolgen. Festes Schuhwerk ist empfohlen.

Anschließend lädt der Wiener Gesundheitsverbund zu einer Baustellenjause ein.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Lisa Grüner

Wiener Gesundheitsverbund

Generaldirektion

Kommunikation Bauprojekte Klinik Donaustadt

Elisabeth.gruener@extern.gesundheitsverbund.at

gesundheitsverbund.at

