- 25.09.2025, 08:00:03
- /
- OTS0010
Aviso: WIGEV lädt zum Spatenstich neue Speisenversorgung in die Klinik Donaustadt ein
Der Wiener Gesundheitsverbund lädt zum Spatenstich Neue Speisenversorgung in die Klinik Donaustadt. Medienvertreter sind herzlich willkommen. Es sprechen:
Herwig Wetzlinger (Generaldirektorin Stellvertreter, WIGEV): Auftrag des Gemeinderates zur Modernisierung der Spitäler
Ernst Nevrevy (Bezirksvorsteher Donaustadt): Begrüßung von Seiten des Bezirks; kurze Worte zur Bedeutung der Klinik Donaustadt und die Speisenversorgung für den Bezirk
Manfred Führer (Technischer Direktor Klinik Donaustadt): Begrüßung von Seiten des Hauses, kurze Worte zur Bedeutung der Speisenversorgung für die Mitarbeiter*innen
Josef Newertal (Bereichsleiter Infrastrukturmanagement, WIGEV: Bauvorhaben in der Klinik Donaustadt und Bedeutung der Speisenversorgung aus Sicht des Bauherrn
Michael Lischent (Geschäftsführer PBG): Details zur neuen Speisenversorgung aus Projektsicht
Zeit: 10.30 Uhr Eröffnung und Ansprachen
11.00 Uhr Spatenstich
Ort: Klinik Donaustadt – der Zugang zum Baufeld kann entweder über die Feuerwehrrampe Wulzendorferstraße oder aus dem Haus über den Gartenzugang von Pavillion 3 erfolgen. Festes Schuhwerk ist empfohlen.
Anschließend lädt der Wiener Gesundheitsverbund zu einer Baustellenjause ein.
Rückfragen & Kontakt
Mag. Lisa Grüner
Wiener Gesundheitsverbund
Generaldirektion
Kommunikation Bauprojekte Klinik Donaustadt
Elisabeth.gruener@extern.gesundheitsverbund.at
gesundheitsverbund.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK