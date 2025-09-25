  • 25.09.2025, 07:30:32
Steuerliche Quick Wins zur Halbzeit

Welche Investitionen sich bis Jahresende noch lohnen

Wien (OTS) - 

Halbzeit im Steuerjahr – und für viele österreichische Unternehmen steht schon fest: 2025 wird kein Selbstläufer. Die Wirtschaft erholt sich nur langsam und die Insolvenzen bleiben weiterhin hoch.

Umso wichtiger ist es jetzt, Spielräume zu nutzen. Denn wer nun handelt, kann sich nicht nur steuerliche Vorteile sichern, sondern sich auch strategisch für das kommende Jahr besser aufstellen. Besonders Investitionen in das Anlagevermögen oder die freiwillige Pensionsvorsorge lohnen sich laut der Steuerkanzlei Team23 noch bis Jahresende.

Gründer Edin Salihodzic warnt in diesem Gespräch mit MM-Herausgeber Otto Koller: Wer zu spät oder ohne Plan agiert, riskiert bares Geld. Auch erklärt er, welche Maßnahmen sich 2025 für Unternehmen noch bezahlt machen – und welche Fehler bis Jahresende besonders teuer werden könnten.

Steuerliche Quick Wins

Edin Salihodzic im Gespräch mit dem MedienManager über Investitionen die sich bis Jahresende noch lohnen.

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: otto.koller@medienmanager.at

