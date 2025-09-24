INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR HAARWIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE VERANSTALTET 33. WELTKONGRESS, 23. bis 25. OKTOBER 2025, IN BERLIN, DEUTSC

Chicago (OTS) -

„Einheit": Zusammenführung der weltweit'führenden Experten für Haarwiederherstellung durch Bildung

Innovative chirurgische und nicht-chirurgische Therapien, die auf verschiedene Formen von Haarausfall abzielen, werden vorgestellt, wenn die International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) ihren 33rd Weltkongress vom 23. bis 25. Oktober 2025 in Berlin, Deutschland, veranstaltet.

Einige der weltweit angesehensten Experten für Haarwiederherstellung werden die neuesten Forschungsergebnisse zur Stimulierung und Aufrechterhaltung des Haarwachstums für die Millionen von Patienten auf der ganzen Welt vorstellen, die an Haarausfall leiden und nach sicheren und wirksamen Lösungen suchen. Auf der Grundlage der jüngsten Mitgliederbefragung der ISHRS stieg die durchschnittliche Anzahl der Patienten mit Haarausfall pro ISHRS-Mitglied ab 2021 um 20 %. Darüber hinaus sind die Patienten, die zum ersten Mal eine Haarwiederherstellung vornehmen lassen, im Jahr 2024 jünger als die Allgemeinbevölkerung: 95 % der Patienten, die eine Haarwiederherstellung vornehmen lassen, sind zwischen 20 und 35 Jahre alt.

Die dreitägige Konferenz und der ausverkaufte Live-Chirurgie-Workshop werden voraussichtlich mehr als 800 Ärzte und chirurgische Assistenten aus der ganzen Welt versammeln, die sich der Weiterbildung im Bereich der Haarwiederherstellung verschrieben haben, was die wachsende Nachfrage nach Fachwissen zur Behandlung von Haarausfall belegt. Ein neuer Kernbereich des diesjährigen Programms, die so genannten „Masterclasses", ersetzt die traditionellen fokussierten Sitzungen/Workshops und gibt zwei Referenten die Möglichkeit, ihr Thema auf einer detaillierteren Ebene zu vertiefen - . Dabei wird eine Kombination aus Videos, Dias, Handouts und interaktiver Teilnahme des Publikums verwendet, um praktizierenden Chirurgen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu dem vorgestellten Thema zu verbessern.

„Die schiere Anzahl der eingereichten Abstracts für diese Tagung hat alle Rekorde gebrochen und zu einem unvergleichlichen wissenschaftlichen Programm beigetragen, das sich der fortgeschrittenen chirurgischen und nicht-chirurgischen Ausbildung widmet, wie es sie auf dem Gebiet der Haarwiederherstellung sonst nirgendwo gibt", sagte der Programmvorsitzende Sam Lam, MD, FISHRS.

In diesem Jahr hat der Präsident der ISHRS, Dr. Ricardo Mejia, einen der ersten haarbezogenen Kongresse ins Leben gerufen, bei dem eine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Echtzeitübersetzung für über 60 Sprachen zum Einsatz kommt - , was für die große Zahl der Teilnehmer spricht, die dieses Bildungserlebnis suchen.

„Als internationale Gesellschaft mit 25 Mitgliedsgesellschaften des Global Council aus der ganzen Welt ist es für uns wichtig, die verschiedenen Sprachen unserer internationalen Mitglieder zu berücksichtigen, damit sie die gleichen Lernerfahrungen machen können", sagte Ricardo Mejia, MD, FISHRS, Präsident der ISHRS.

Auf dem Programm stehen die folgenden international renommierten Hauptredner:

Leslie Castelo-Soccio, MD, PhD, USA - „Mikrobiom in der Haarwiederherstellung"

David Saceda, MD, PhD, Spanien - „Behandlung von frontaler fibröser Alopezie"

Ulrike Blume-Peytavi, MD, PhD, Deutschland - „Aktuelle Informationen über topisches Finasterid."

Angela Hermosa, MD, Spanien - „Mesotherapie der Kopfhaut bei der Haarwiederherstellung."

Stefanie Heilmann-Heimbach, PhD, Deutschland - „Vererbungsmuster der androgenetischen Alopezie."

Zusätzlich zu den neuen Masterclass-Angeboten können sowohl erfahrene als auch neue Praktiker an wissenschaftlichen Kursen teilnehmen, die sich mit Themen befassen, die von Fortschritten in der Stammzellen- und Zelltherapie für die Haarwiederherstellung bis hin zu den neuesten chirurgischen Techniken einschließlich des Managements von schwierigen Fällen reichen. Die Dozenten ermutigen zu lebhafter Interaktion und Diskussion, um die Lernerfahrung der Teilnehmer weiter zu bereichern.

Auf dem ISHRS-Weltkongress werden u. a. folgende aktuelle Themen vorgestellt:

Stammzellen verlängern die Anagenphase und fördern das Wachstum der Haarfollikel

Schaffung einer natürlichen Haarlinie mit langgepulstem Nd:YAG-Laser

Sublinguales Minoxidil erhöht den Faserdurchmesser bei androgenetischer Alopezie bei Männern: Ein Proxy für die Umkehrung der Miniaturisierung der Haarfollikel

Ernährung und Haarausfall

Afro Haar FUE

Botulinumtoxin bei androgenetischer Alopezie vor FUE: Eine randomisierte, kontrollierte Split-Scalp-Studie

Doppelblinde, prospektive, randomisierte, placebokontrollierte klinische Studie zeigt statistisch signifikante Reduktion von Telogen Effluvium mit neuartigem Leave-in-Haarspray bereits einen Monat nach Anwendung

Kopfhautkühlung bei Minustemperaturen zeigt statistisch signifikanten Haarwuchs bei AGA-Patienten: Eine Pilotstudie

Künstliche Intelligenz in der Praxis für Haarrestaurationschirurgie: Real-World-Anwendungen für Effizienz, Engagement und Bildung

„Da die Nachfrage nach der Behandlung von Haarausfall bei Männern und Frauen so hoch ist wie nie zuvor, ist die ISHRS bereit, diesem Moment mit einem hochkarätigen Bildungsangebot zu begegnen - nicht nur auf unserem Weltkongress, sondern das ganze Jahr über mit praktischen Kursen auf unseren regionalen Workshops, die auf der ganzen Welt stattfinden, oder durch umfassende Online-Lernangebote", sagte Dr. Mejia. „Was für unsere Mitglieder am wichtigsten ist, ist die Tatsache, dass sie mit den neuesten Fortschritten im Bereich der Haarwiederherstellung Schritt halten können, was sich in besseren Ergebnissen für unsere Patienten niederschlägt."

Über die ISHRS Die International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) ist eine globale gemeinnützige medizinische Vereinigung und die führende Autorität auf dem Gebiet der Behandlung und Wiederherstellung von Haarausfall mit 1.200 Mitgliedern in 80 Ländern weltweit. Die ISHRS widmet sich vor allem der Erzielung hervorragender Ergebnisse für die Patienten, indem sie die höchsten Standards der medizinischen Praxis, der medizinischen Ethik und der Forschung in der Branche der medizinischen Haarwiederherstellung fördert. Die ISHRS bietet auch Ärzten, die sich auf Haartransplantationschirurgie spezialisiert haben, kontinuierliche medizinische Fortbildung an und setzt sich dafür ein, Verbrauchern, die unter Haarausfall leiden, die neuesten Informationen über medizinische und chirurgische Behandlungen zur Verfügung zu stellen, vor allem über androgenetische Alopezie -- männlicher Haarausfall und weiblicher Haarausfall. Sie wurde 1993 als erste internationale Gesellschaft zur Förderung der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung und Weiterbildung von Fachleuten auf dem Gebiet der Haarwiederherstellungschirurgie gegründet. Weitere Informationen und die Möglichkeit, einen Arzt zu finden, finden Sie unter www.ishrs.org.

Über die ISHRS 33rd Weltkongress Das vollständige Programm und den Zeitplan finden Sie auf der Website: Überblick über das Treffen. Medienvertreter, die an einer Teilnahme an der Tagung interessiert sind, können sich für kostenlose Presseausweise anmelden, indem sie die ISHRS unter info@ishrs.org kontaktieren.

Über die Umfrage Die von Relevant Research Consulting aus Evanston, IL, USA, durchgeführte ISHRS 2025 Praxiszählung ist eine Zusammenstellung von Informationen, die ausschließlich von den teilnehmenden Ärzten zur Verfügung gestellt werden. Die in dieser Übersicht veröffentlichten Informationen wurden auf der Grundlage tatsächlicher historischer Daten erstellt und enthalten keine prognostizierten Daten. Die Fehlerspanne für die Stichprobe liegt bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent bei plus/minus 5,4 Prozent. Einen vollständigen Nachdruck des ISHRS 2025 Practice Census Report finden Sie unter Hair Restoration Statistics.

