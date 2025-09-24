Marchetti: „Grünen erreichen einen neuen Tiefpunkt, indem sie Verteidigungsministerin Tanner auf ihr Aussehen reduzieren“

Wien (OTS) -

„Die Grünen erreichen einen neuen Tiefpunkt, indem sie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner auf ihr Aussehen reduzieren. Anstatt über Sicherheit und Landesverteidigung zu sprechen, instrumentalisieren die Grünen die Ohrringe einer Bundesministerin für billige Polemik. Dass eine Partei, die sich selbst als feministisch bezeichnet, eine Frau als ‚Werbefläche‘ beschimpft, ist nicht nur sexistisch, sondern auch beschämend, dem Diskurs des Hohen Hauses nicht würdig und zeigt die Gewessler’sche Doppelmoral klar auf“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Unter Leonore Gewessler entgleiten die Grünen völlig – während ein früherer Vizekanzler Kogler noch Bewusstsein für staatspolitische Verantwortung hatte, wird nun der schäbige Stil der neuen Parteiobfrau Gewessler im Sturzflug fortgesetzt. Ministerin Tanner hat völlig Recht: ‚Kein Flug, den ein Eurofighter absolviert, ist eine Show!‘ Denn Sicherheit, sowohl an den Grenzen wie auch im Luftraum, ist kein Theoriekonzept, sondern erfordert praxisnahe Übungen“, so Marchetti abschließend.