FPÖ – Krauss: Christenfeindliche Angriffe in Wien sind ein Alarmsignal

Nach der erschreckenden Serie von Angriffen auf christliche Einrichtungen in Wien zeigt sich FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss empört: „Innerhalb von nur zehn Tagen wurden vier christliche Orte in Wien Ziel von Vandalenakten – von verwüsteten Kirchenräumen bis hin zu mit roter Farbe beschmierten Fassaden, die an Blutspritzer erinnern. Das ist ein gezielter Angriff auf unsere christlich-abendländische Kultur und ein Schock für alle gläubigen Menschen in diesem Land!“

Krauss verweist auf die Aussagen der Meldestelle Christenschutz, die vor einem wachsenden Klima der Christenfeindlichkeit warnt: „Wenn christliche Gedenkstätten und Kirchen vermehrt geschändet werden, dann müssen bei allen Verantwortlichen die Alarmglocken schrillen. Es kann nicht sein, dass Christen in unserem Land Angst haben müssen, ihren Glauben sichtbar zu leben. Kirchen, die bewacht werden müssen, dürfen nicht die Zukunft unseres Landes sein. Wir brauchen endlich konsequente Maßnahmen gegen importierte Gewalt- und Hassideologien von Links. Österreich ist ein christlich geprägtes Land und das wird auch so bleiben! Wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten – egal welcher Couleur – unser friedliches Zusammenleben und unsere Werte zerstören, weil sie nicht in deren wie auch immer gerichtetes Weltbild passen.“