SPÖ-Regner: Einheitliche Unternehmenssteuern für mehr Fairness in Europa

ECON-Ausschuss stimmt für einheitliche Bemessungsgrundlage bei Körperschaftssteuern

Wien (OTS) - 

Heute hat der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments über seine Position für eine einheitliche Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer abgestimmt. Der Bericht wurde mit breiter Mehrheit angenommen und wird im November-Plenum des EU-Parlaments in Straßburg final zur Abstimmung stehen. Zuständige Berichterstatterin war SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner. Sie sagt: „Wir setzen dem Fleckerlteppich bei der Unternehmensbesteuerung in Europa endlich ein Ende. Während die Körperschaftssteuer in Portugal im letzten Jahr bei über 30 Prozent lag, mussten Unternehmen in Ungarn nur 9 Prozent Steuern zahlen. Die unterschiedliche Bemessungsgrundlage führt zu unnötigen Komplikationen bei multinationalen Unternehmen und kann sogar Wettbewerbsverzerrungen zur Folge haben. Damit ist jetzt Schluss: Europa braucht einen gerechteren und kohärenteren Ansatz für die Unternehmensbesteuerung. Gleichzeitig vereinfachen wir die Regeln, die festlegen, wann eine Geschäftstätigkeit in einem anderen Land als steuerpflichtig gilt, verschärfen die Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuervermeidung und verbessern die Transparenz bei der Unternehmensbesteuerung im Allgemeinen. Damit schaffen wir ein System, das einer globalisierten und immer stärker digitalisierten Wirtschaftswelt angemessen ist. Unsere Position spiegelt einen ausgewogenen Kompromiss wider, der Unternehmen zugutekommt, öffentliche Einnahmen schützt und dazu beiträgt, unsere sozialen und ökologischen Ziele in der EU zu erreichen. Das ist auch ein ganz klares Signal an den Rat, uns in dem Vorhaben zu unterstützen, endlich Licht ins Chaos der Unternehmensbesteuerung in der EU zu bringen.“ **** (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ-Delegation im
Europaparlament
Lena Easthill
Telefon: +32 472397210
E-Mail: lena.easthill@europarl.europa.eu

