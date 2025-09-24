Produktrückruf: Scheidbach Semmelbrösel 5 kg & 10 kg

Österreich (OTS) -

Der Lieferant LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH ruft vorsorglich die Produkte „Scheidbach Semmelbrösel 5 KG“ und „Scheidbach Semmelbrösel 10 KG“ zurück.



Grund für den Rückruf: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen feine Metallsplitter befinden. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wird daher dringend vom Verzehr abgeraten.

Betroffen sind ausschließlich folgende Produkte:

Produkt: Scheidbach Semmelbrösel 5 KG

EAN-Code (5 KG): 9001571880504

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge: 31.07.2026 / L34

Lieferant: LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH

Produkt: Scheidbach Semmelbrösel 10 KG

EAN-Code (10 KG): 9001571880115

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge: 30.07.2026 / L34

Lieferant: LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH



Alle anderen Produkte des Unternehmens sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Wichtige Hinweise für Verbraucher:innen: Kund:innen, die eines der oben genannten Produkte bereits erworben haben, können es auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

