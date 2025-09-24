- 24.09.2025, 16:06:32
Produktrückruf: Scheidbach Semmelbrösel 5 kg & 10 kg
Der Lieferant LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH ruft vorsorglich die Produkte „Scheidbach Semmelbrösel 5 KG“ und „Scheidbach Semmelbrösel 10 KG“ zurück.
Grund für den Rückruf: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen feine Metallsplitter befinden. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wird daher dringend vom Verzehr abgeraten.
Betroffen sind ausschließlich folgende Produkte:
Produkt: Scheidbach Semmelbrösel 5 KG
EAN-Code (5 KG): 9001571880504
Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge: 31.07.2026 / L34
Lieferant: LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH
Produkt: Scheidbach Semmelbrösel 10 KG
EAN-Code (10 KG): 9001571880115
Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge: 30.07.2026 / L34
Lieferant: LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH
Alle anderen Produkte des Unternehmens sind von diesem Rückruf nicht betroffen.
Wichtige Hinweise für Verbraucher:innen: Kund:innen, die eines der oben genannten Produkte bereits erworben haben, können es auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.
Rückfragen & Kontakt
LAND-LEBEN Nahrungsmittel GmbH
Telefon: Tel.: +43/(0)662/451285-122
E-Mail: office@land-leben.com
