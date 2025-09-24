Furniture China 2025 stellt bei der 30. Ausgabe einen neuen Rekord auf

Shanghai (OTS) -

Organisiert von der China National Furniture Association und Shanghai Sinoexpo Informa Markets gingen die 30. Ausgabe der Furniture China (SNIEC, 10. bis 13. September) und Maison Shanghai 2025 (SWEECC, 9. bis 12. September) unter dem Motto „BEYOND NEXT" erfolgreich zu Ende und boten eine lebendige Präsentation von globalem Design, Innovation und Handel.

Rekordbeteiligung und internationale Reichweite

Die diesjährige Ausgabe stellte neue Rekorde auf:

163.527 Besucher insgesamt über fünf Tage hinweg, die Besucher kamen aus 174 Ländern und Regionen weltweit , was die globale Reichweite unterstreicht.

über fünf Tage hinweg, die Besucher kamen aus , was die globale Reichweite unterstreicht. Die Besucher aus Übersee erreichten 32.618, ein Anstieg von 13,9 % im Vergleich zum Vorjahr, was die steigende internationale Anerkennung widerspiegelt.

Neudefinition der globalen Bühne für Möbel und Lifestyle

Die zwei Messestandorte umfassten eine Ausstellungsfläche von 350.000 m² mit über 3.200 Ausstellern, von fertigen Möbeln bis hin zu Rohstoffen und intelligenter Fertigung. Zu den Höhepunkten gehörten der Outdoor- und Gartenmöbel-Pavillon und FMC China & FMC Premium auf der SNIEC, die eine nachhaltige, hochwertige Produktion in der gesamten Branche fördern. Durch die Kombination von Beschaffungsstärke und Designinnovation haben Furniture China und Maison Shanghai gemeinsam ihre Position als führendes globales Zentrum für die Möbel- und Lifestyle-Industrie ausgebaut.

Auf der SWEECC präsentierte die Maison Shanghai über 800 designorientierte Marken in vier Themenbereichen, die zu Kreativität und Lifestyle-Innovationen inspirieren. Der H3 Design Highland-Pavillon war ein großes Highlight, das die Aufmerksamkeit von Branchenführern, Medien und Einkäufern auf sich zog und einen neuen Maßstab für designorientierte Ausstellungen setzte.

Gleichzeitig verzeichnete die Maison Shanghai ein phänomenales Wachstum und begrüßte 47.077 Besucher (ein Plus von 55,6 %) aus 136 Ländern und Regionen. Die Besucherzahlen aus Übersee stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 123 %. Die Ausstellung brachte auch Lifestyle-Design und kulturelle Kreativität auf den Weg, unterstützt von über 100 Foren und Veranstaltungen. Plattformen wie der Gold Idea Design Award, CREDAWARD, Design of Designers (DOD) und das Maison Design Forum hoben Innovation, Kulturerbe, Nachhaltigkeit und Ost-West-Austausch hervor.

Verbindungen über die Ausstellungsfläche hinaus ausbauen

Die Ausstellungen wurden auch digital durch die DTS FurnitureChina APP erweitert, die das ganze Jahr über Geschäfte mit KI-Matchmaking, Ausstellerkatalogen und nahtlosen Verbindungen ermöglicht.

Blick in die Zukunft

Die Organisatoren bedanken sich bei allen Ausstellern, Partnern und Besuchern, die das 30-jährige Jubiläum der Furniture China zu einem Erfolg gemacht haben, und freuen sich darauf, die globale Möbel- und Designgemeinschaft 2026 wieder in Shanghai Pudong begrüßen zu dürfen.

Infos zur Veranstaltung

MAISON SHANGHAI

7. bis 10. September 2026 | SWEECC

Zukunftsweisendes Design, Lifestyle-Inneneinrichtung und Direktbeschaffung ab Werk

FURNITURE CHINA

8. bis 11. September 2026 | SNIEC

Vollsortimenter-Messe für Möbel & Materialien

DTS-Plattform: dts.jiagle.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/furniture-china-2025-stellt-bei-der-30-ausgabe-einen-neuen-rekord-auf-302565406.html