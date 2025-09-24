KORREKTUR zu OTS0156 vom 18.09.2025: Zukunftsfähiges Bauen im Fokus: Fachdialog & Netzwerktreffen im Zukunftstanker

Wien (OTS) -

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind zentrale Herausforderungen im Bauwesen. Im Mai 2026 widmet sich das KRAISBAU-Netzwerktreffen im Zukunftsanker – einem der KRAISBAU-Demogebäude – den Chancen und Herausforderungen einer zirkulären Bauwirtschaft.

Der Veranstaltungsort selbst ist Programm: Auf dem Gelände der ehemaligen Anker-Brotfabrik entsteht mit dem Zukunftsanker ein innovatives Projekt, das Umnutzung, Sanierung, zirkulären Rückbau sowie Begrünung vereint und so beispielhaft zeigt, wie nachhaltige Stadtentwicklung gelingen kann.

Fachdialog am Vormittag

BioBASE lädt zum Fachdialog „Baustoffe – Vom Rohstoff, zum Baustoff, zum Bauwerk“. Im Mittelpunkt stehen ressourcenschonende Baustoffe, optimierte Bauweisen und Konzepte für Wiederverwendung und Recycling. Ziel ist es, Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Einklang mit ökologischer Verantwortung zu bringen.

Netzwerktreffen am Nachmittag

Unter dem Titel „KRAISBAU im Schaufenster“ rückt das BMIMI-Leitprojekt KRAISBAU seine große Vision in den Fokus: 100 % zirkuläres Bauen in Österreich. Beim 3. Netzwerktreffen – organisiert vom Climate Lab – erwarten die Teilnehmer:innen Impulse zu steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, Förderungen und internationalen Best-Practice-Beispielen. Interaktive Messestände der Konsortialpartner machen die Projektarbeit direkt erlebbar.