KORREKTUR zu OTS0156 vom 18.09.2025: Zukunftsfähiges Bauen im Fokus: Fachdialog & Netzwerktreffen im Zukunftstanker

BioBASE und KRAISBAU laden für Mai 2026 in die ehemalige Anker-Brotfabrik ein

VERSCHIEBUNG - Fachdialog und Netzwerktreffen im Zukunftsanker mussten kurzfristig vom 02. Oktober auf Mai 2026 verlegt werden. Details zum neuen Termin finden Sie auf der KRAISBAU-Webseite sowie auf LinkedIn.

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind zentrale Herausforderungen im Bauwesen. Im Mai 2026 widmet sich das KRAISBAU-Netzwerktreffen im Zukunftsanker – einem der KRAISBAU-Demogebäude – den Chancen und Herausforderungen einer zirkulären Bauwirtschaft.

Der Veranstaltungsort selbst ist Programm: Auf dem Gelände der ehemaligen Anker-Brotfabrik entsteht mit dem Zukunftsanker ein innovatives Projekt, das Umnutzung, Sanierung, zirkulären Rückbau sowie Begrünung vereint und so beispielhaft zeigt, wie nachhaltige Stadtentwicklung gelingen kann.

Fachdialog am Vormittag

BioBASE lädt zum Fachdialog „Baustoffe – Vom Rohstoff, zum Baustoff, zum Bauwerk“. Im Mittelpunkt stehen ressourcenschonende Baustoffe, optimierte Bauweisen und Konzepte für Wiederverwendung und Recycling. Ziel ist es, Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Einklang mit ökologischer Verantwortung zu bringen.

Netzwerktreffen am Nachmittag

Unter dem Titel „KRAISBAU im Schaufenster“ rückt das BMIMI-Leitprojekt KRAISBAU seine große Vision in den Fokus: 100 % zirkuläres Bauen in Österreich. Beim 3. Netzwerktreffen – organisiert vom Climate Lab – erwarten die Teilnehmer:innen Impulse zu steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, Förderungen und internationalen Best-Practice-Beispielen. Interaktive Messestände der Konsortialpartner machen die Projektarbeit direkt erlebbar.

Jetzt anmelden

Fachdialog Baustoffe & KRAISBAU-Netzwerktreffen

Rückfragen & Kontakt

Climate Lab
Markus Palzer-Khomenko, MSc
Telefon: +43 664 364 77 53
E-Mail: markus.palzer-khomenko@climatelab.at
Website: https://climatelab.at

