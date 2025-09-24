Marchetti: „Verschärfungen des Waffengesetzes sorgen mit Augenmaß für mehr Sicherheit“

Wien (OTS) -

„Die Verschärfungen des Waffengesetzes sorgen mit Augenmaß für mehr Sicherheit. Nach dem schrecklichen Amoklauf an einer Grazer Schule hat das Regierungsteam der Volkspartei rasch gehandelt und eine umfassende Reform des Waffengesetzes auf den Weg gebracht. Unter anderem wird die psychologische Tauglichkeit stärker überprüft, das Mindestalter für den Erwerb von Waffen angehoben und der Informationsaustausch zwischen den Behörden verbessert. Bei der Verschärfung des Gesetzes wurde darauf geachtet, dass jene Bereiche wie die Jagd und der Schießsport, für die bereits seit Jahren strenge Regeln gelten, nicht durch zusätzliche Anforderungen belastet werden. In Summe wird das Maßnahmenpaket den Anforderungen gerecht, mehr Sicherheit zu gewährleisten, ohne dabei die Handlungsfreiheit der Bevölkerung durch Überregulierung einzuschränken“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Die Verschärfung des Waffengesetzes ist ein Paradebeispiel sowohl für die Arbeitsverweigerung als auch für die zunehmende Zerrissenheit in den Reihen der FPÖ. Obwohl der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek und – wie die ,Kronen Zeitung‘ berichtet – mehr als 60 Prozent der FPÖ-Wählerschaft Verschärfungen befürworten, hat die Bundes-FPÖ aus fadenscheinigen Gründen im Nationalrat gegen den Beschluss des Gesetzes gestimmt. Das ist nur ein weiterer Nachweis dafür, dass FPÖ-Chef Kickl die Vernunft schon lange hinter sich gelassen und es zum Programm gemacht hat, prinzipiell jeglichen Vorschlag der Bundesregierung abzulehnen – ohne Rücksicht auf das Wohl und die Interessen seiner Wähler“, so Marchetti abschließend.