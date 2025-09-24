Neue Sprecher:innenrollen im Grünen Klub im Parlament

Wien (OTS) -

Gestern wurden im Zuge der Klubsitzung des Grünen Klubs im Parlament Neuverteilungen bei den Sprecher:innenrollen beschlossen. Wir dürfen an dieser Stelle die aktuellen Zuständigkeiten der Abgeordneten bekanntgeben:

Meri Disoski– Sprecherin für Außen- und Europapolitik, Frauen und Gleichstellung

Leonore Gewessler – Klubobfrau, Sprecherin für Klimaschutz, Bodenschutz und Ehrenamt

Elisabeth Götze – Sprecherin für Wirtschaft, Innovation, Entrepreneurship, Städte und Gemeinden, Mobilität (neu), Petitionen und Bürger:inneninitiativen

Lukas Hammer – Sprecher für Umweltschutz, Biodiversität, Energie (neu), Rechtsextremismus und Gedenkpolitik

Werner Kogler – stv. Klubobmann, Sprecher für Kunst und Kultur

Markus Koza – Sprecher für Arbeit, Soziales, Lehre und Senior:innen

Sigi Maurer – stv. Klubobfrau, Sprecherin für Bildung, Wissenschaft, Integration und Medien

Barbara Neßler – Sprecherin für Kinder, Jugend, Familie, Elementarpädagogik und Tourismus

Agnes Prammer – Sprecherin für Inneres, Sicherheit, Menschenrechte, Asylpolitik und Sport

Ralph Schallmeiner – Sprecher für Gesundheit, Pflege und Menschen mit Behinderungen

Jakob Schwarz – Sprecher für Budget, Steuern, Industrie, Standortpolitik und Ökologische Transformation

David Stögmüller – Sprecher für Landesverteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und LGBTIQ+

Nina Tomaselli – Sprecherin für Wohnen, Finanzen, Rechnungshof und Kontrolle

Olga Voglauer – Sprecherin für Land- und Forstwirtschaft, Tierschutz, Volksgruppen, Volksanwaltschaft und Ländlichen Raum

Alma Zadić – stv. Klubobfrau, Sprecherin für Justiz, Verfassung, Demokratie, Korruptionsbekämpfung und Konsument:innenschutz (neu)

Süleyman Zorba - Sprecher für Digitalisierung und Netzpolitik