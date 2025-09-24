Neue Ausstellung «Was wäre Wien» eröffnet – 100 Jahre Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum

Wien (OTS) -

Mit der Eröffnung der Ausstellung «Was wäre Wien» feiert das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum sein 100-jähriges Bestehen. Die neue Dauerausstellung auf über 700 m² strukturiert das Haus neu und verbindet Geschichte mit Zukunftsfragen.

Anlässlich seines 100-jährigen Gründungsjubiläums eröffnete das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum heute die neue Dauerausstellung «Was wäre Wien». Bereits am Vormittag waren Medienvertreter:innen zu einem Pressegespräch eingeladen, begleitet von Grußworten von Geschäftsführer Andreas Lehner und dem Margareten-Bezirksvorsteher Michael Luxenberger. Am Nachmittag folgt die offizielle Eröffnung mit Festakt.

Die Ausstellung zeigt, wie Wien zu der Stadt wurde, die wir heute kennen – und fragt zugleich, wie die Stadt von morgen aussehen könnte. Auf über 700 m² bietet sie eine neue Struktur des Hauses und macht zentrale Themen anschaulich erfahrbar: Arbeit, Wohnen, Infrastruktur und öffentlicher Raum werden historisch aufgearbeitet und in internationale Zusammenhänge gestellt.

Kuratiert wird die Schau von Theo Deutinger und Gernot Waldner. Waldner: «<Was wäre Wien> zeigt, dass die Möglichkeiten einer Stadt in der Wirklichkeit zu finden sind. Durch historische und internationale Vergleiche eröffnet die Ausstellung einen Raum zur Gestaltung Wiens und bietet eine Grundlage für gemeinsame Gespräche.»

Auch Geschäftsführer Andreas Lehner sieht darin eine Brücke von der Geschichte in die Gegenwart: «Mit <Was wäre Wien> verbinden wir 100 Jahre Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum mit den Fragen der Zukunft. Wir führen die Gründungsidee Otto Neuraths fort, die eng mit den Ideen des Roten Wien verbunden war, und stehen in der Tradition von Humanismus und Aufklärung. Wir wollen Entwicklungen verständlich machen und die Besucher:innen dazu einladen, gemeinsam über Wien nachzudenken: so, wie es war, wie es ist und wie es sein könnte.»

Datum: 24.09.2025, 16:09 Uhr - 24.09.2025, 19:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum

Vogelsanggasse 36

1050 Wien

Österreich

URL: https://www.gwm.museum/