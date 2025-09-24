AVISO: Ausbildung von „Datenträgerspürhunden“ in der Bundespolizei

Wien (OTS) -

Seit kurzem werden „Datenträgerspürhunde“ durch die österreichische Bundespolizei ausgebildet. Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, überreichen am 26. September 2025 Dekrete an fünf Polizeidiensthundeführer zum Abschluss der Ausbildung für „Datenträgerspürhunde“. Anschließend findet eine Einsatzvorführung der „Datenträgerspürhunde“ statt.

Wann: 26. September 2025, 9:30 Uhr

Wo: Hofherr-Schrantz-Gasse 6, 1210 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/yd7fnhpe

Ausbildung von „Datenträgerspürhunden“ in der Bundespolizei

