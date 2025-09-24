  • 24.09.2025, 14:03:02
  • /
  • OTS0147

Grüne/Götze: "Schluss mit den Wiederbelebungsfantasien für die S34"

Grüne unterstützen Proteste der lokalen Bürger:inneninitiative zum Schutz wertvoller Böden

Wien (OTS) - 

„Wir Grüne stehen voll und ganz hinter den mutigen und lauten Bürger:innen, die seit Tagen wieder in Nadelbach gegen die Wiederbelebungsfantasien für die Schnellstraße S34 protestieren“, hält Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen fest, und weiter: „Die Tatsache, dass dieser Protest so breit mitgetragen wird – von Anrainer:innen, Umweltschützer:innen, aber auch Bäuer:innen – zeigt deutlich, dass der Stopp dieses Projektes durch die ehemalige Verkehrsministerin Leonore Gewessler richtig war. Anstatt weiter zu evaluieren und den Bau der Straße voranzutreiben, sollte Betonminister Peter Hanke sein Budget sinnvoller ausgeben.“

Götze weiter: „Die S34 ist nicht nur ein vollkommen veraltetes Verkehrsprojekt, bei dem Tiere um ihren Lebensraum gebracht werden und wertvoller Boden zerstört wird, der für unsere Landwirtschaft verloren geht und dringend gebraucht wird. Die S34 ist ein weiteres Millionengrab, das wir uns in budgetär angespannten Zeiten schlicht nicht leisten können. Hunderte Millionen Euro, die uns anderswo fehlen und besser verwendet wären – und die jetzt allen KlimaTicket-Besitzer:innen mit den erhöhten Preisen aus der Tasche gezogen werden.“

Doch die S34 in der Nähe von St. Pölten ist nicht das einzige Beispiel für ein abgesagtes Verkehrsprojekt, von dessen Wiederbelebung die neue Bundesregierung träumt: „Mit der Lobau-Autobahn steht in und um Wien das nächste fossile Betonprojekt aus dem letzten Jahrtausend vor der Tür, bei dem Minister Hanke mit dem Abrissbagger gegen unsere Umwelt auffährt. Und darüber hinaus droht hier sogar ein Milliardengrab, das noch dazu ein ganzes Naturschutzgebiet zerstören würde", kritisiert Götze scharf.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright