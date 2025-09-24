Grüne/Götze: "Schluss mit den Wiederbelebungsfantasien für die S34"

Wien (OTS) -

„Wir Grüne stehen voll und ganz hinter den mutigen und lauten Bürger:innen, die seit Tagen wieder in Nadelbach gegen die Wiederbelebungsfantasien für die Schnellstraße S34 protestieren“, hält Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen fest, und weiter: „Die Tatsache, dass dieser Protest so breit mitgetragen wird – von Anrainer:innen, Umweltschützer:innen, aber auch Bäuer:innen – zeigt deutlich, dass der Stopp dieses Projektes durch die ehemalige Verkehrsministerin Leonore Gewessler richtig war. Anstatt weiter zu evaluieren und den Bau der Straße voranzutreiben, sollte Betonminister Peter Hanke sein Budget sinnvoller ausgeben.“

Götze weiter: „Die S34 ist nicht nur ein vollkommen veraltetes Verkehrsprojekt, bei dem Tiere um ihren Lebensraum gebracht werden und wertvoller Boden zerstört wird, der für unsere Landwirtschaft verloren geht und dringend gebraucht wird. Die S34 ist ein weiteres Millionengrab, das wir uns in budgetär angespannten Zeiten schlicht nicht leisten können. Hunderte Millionen Euro, die uns anderswo fehlen und besser verwendet wären – und die jetzt allen KlimaTicket-Besitzer:innen mit den erhöhten Preisen aus der Tasche gezogen werden.“

Doch die S34 in der Nähe von St. Pölten ist nicht das einzige Beispiel für ein abgesagtes Verkehrsprojekt, von dessen Wiederbelebung die neue Bundesregierung träumt: „Mit der Lobau-Autobahn steht in und um Wien das nächste fossile Betonprojekt aus dem letzten Jahrtausend vor der Tür, bei dem Minister Hanke mit dem Abrissbagger gegen unsere Umwelt auffährt. Und darüber hinaus droht hier sogar ein Milliardengrab, das noch dazu ein ganzes Naturschutzgebiet zerstören würde", kritisiert Götze scharf.