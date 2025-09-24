  • 24.09.2025, 13:48:04
  • /
  • OTS0145

FPÖ – Krauss: Wien muss ein starkes Zeichen für Meinungsfreiheit und gegen politischen Terror setzen

Freiheitliche fordern Mahnmal für Charlie Kirk am Platz der Menschenrechte

Wien (OTS) - 

Der Klub der Wiener Freiheitlichen hat im Zuge der heutigen Gemeinderatssitzung einen Beschlussantrag zur Errichtung eines Denkmals für den ermordeten amerikanischen Aktivisten und Gründer von Turning Point USA, Charlie Kirk, am Platz der Menschenrechte eingebracht.

„Charlie Kirk war eine der wichtigsten Stimmen für Meinungsfreiheit und politischen Diskurs unserer Zeit. Sein feiger Mord am 10. September 2025 hat nicht nur die USA, sondern die ganze demokratische Welt erschüttert. Von Giorgia Meloni über den französischen Präsidentenpalast bis zum Papst – die Reaktionen aus aller Welt haben gezeigt, dass dieser Anschlag nicht als regionales Ereignis gesehen wird, sondern als Angriff auf das Fundament jeder Demokratie: die Freiheit, seine Meinung ohne Angst vor Gewalt äußern zu können“, so der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.

Krauss verweist darauf, dass Kirk Zeit seines Lebens junge Menschen für Politik begeistert hat und stets für einen respektvollen Diskurs eingetreten ist: „Charlie Kirk hat nie Hass gepredigt, er hat das Gespräch gesucht. Wer seine Reden kennt, weiß, dass er auf dem Boden demokratischer Grundwerte stand. Sein Anliegen war es, die Kraft der Argumente zu stärken, nicht der Gewalt. Sein Vermächtnis ist ein Auftrag an uns alle, weiter für die Verteidigung der Meinungsfreiheit einzutreten und sich nicht von der radikalen Linken mundtot machen zu lassen“

Der Platz der Menschenrechte wäre der passende Ort für dieses Mahnmal, das ein sichtbares Zeichen für Toleranz, offenen Diskurs und die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie sein soll, gewesen. „Gerade Wien, die Stadt der Menschenrechte, darf nicht schweigen. Wir müssen jenen ein Denkmal setzen, die Opfer von politischem Hass werden – egal, ob sie uns inhaltlich immer gefallen haben oder nicht. Wer in Wien lebt, soll wissen: Hier hat politische Gewalt keinen Platz. Umso unverständlicher ist es für mich, dass ausgerechnet jene, nämlich SPÖ, Grüne, ÖVP und NEOS, die immer von Toleranz und Verständnis predigen, hier keine Zustimmung gegeben habe. Damit zeigen sie einmal mehr, wie sie es tatsächlich mit Meinungsfreiheit haben“, schließt Krauss.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright