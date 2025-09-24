SPÖ-Seltenheim zu Grünen: „Grüne haben ihre Regierungszeit in der Hängematte verschlafen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim reagiert heute, Mittwoch, mit scharfer Kritik auf die an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfe der Grünen im Nationalrat: „Die Grünen haben offensichtlich vergessen, wen sie mit ihrer Aktuellen Stunde adressiert haben. Die Aktuelle Stunde richtete sich an Bundeskanzler Stocker, der sich von Staatssekretär Pröll vertreten ließ. Dass die Grünen ihre eigene Vergesslichkeit mit Rundumschlägen gegen Vizekanzler Andreas Babler kaschieren wollen, erinnert stark an das Verhalten der FPÖ. Tatsache ist: Die SPÖ in der Regierung wirkt. Die Grünen haben ihre Regierungszeit in der Hängematte verschlafen.“ ****

Seltenheim erinnert gegenüber dem SPÖ-Pressedienst an die katastrophale Bilanz der grünen Regierungsbeteiligung: „Die Grünen haben die Teuerung einfach durchrauschen lassen, keine Maßnahmen zur Senkung der Preise gesetzt, aber dafür ungedeckte Schecks verteilt – zum Schaden der Bevölkerung und des Budgets. Die Menschen müssen das Versagen der Grünen bis heute ausbaden. Auch das Klimagesetz haben die Grünen nie geliefert.“ Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont: „Wir packen an, was die Grünen verabsäumt haben, räumen den hinterlassenen Scherbenhaufen auf und liefern Lösungen: Die SPÖ bringt Österreich wieder auf Kurs und macht das Leben der Menschen leichter und leistbarer.“ Höchste Priorität hat für die SPÖ der Kampf gegen die Teuerung: „Mit der Mietpreisbremse senken wir die Wohnkosten und mit dem Stromsozialtarif bekämpfen wir Energiearmut“, so Seltenheim. (Schluss) bj/mb