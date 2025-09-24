  • 24.09.2025, 13:21:34
Senioren und Mitarbeiter der Park Residenz Döbling protestieren für 30er Zone in der Hartäckerstrasse

Vor der Park Residenz Döbling in der Hartäckerstrasse in Wien 19 haben heute deren Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Einführung einer 30er Zone demonstriert.
Vor der Park Residenz Döbling in der Hartäckerstrasse in Wien 19 haben heute deren Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Einführung einer 30er Zone demonstriert. Unterstützt wurden sie dabei vom Bezirksvorsteher Döblings, Daniel Resch, und dem Direktor des Hauses, Georg B. Gonano.
Die schnurgerade, von keiner Ampel unterbrochene Straße lädt viele Autofahrer zum Durchrasen ein. Auch hat der Verkehr merklich zugenommen, seit die parallel verlaufende Krottenbachstrasse vor ein paar Jahren umgebaut worden ist. Unter diesen Umständen ist für die Seniorinnen und Senioren das Überqueren der Fahrbahn hinüber in den gegenüberliegenden Park gefährlich geworden. Leider sträuben sich die Wiener Linien bereits seit längerem gegen die Einführung einer 30er Zone vor der Parkresidenz Döbling. Deshalb wurde die heutige Demonstration organisiert.

