Dubiose Vorgänge bei Beauftragung der Detektivagentur Ulm

Baden bei Wien (OTS) - 

Detektive werden meist beauftragt, um Beweise zu sichern. So auch hier. Im konkreten Fall wurden die Beweismittel – nämlich Wurfgeschoße – jedoch vom Mitarbeiter der Detektivagentur heimlich weggeschafft. Mit dem Abschlussbericht, welchen die Detektivagentur für den Kunden erstellte, wurde der Kunde dann noch verhöhnt.

Die Agentur sollte feststellen, wer der Verursacher von Ruhestörungen ist. Laut Aussagen des Kunden wurde er nicht nur Opfer eines Fehlverhaltens der Agentur, sondern auch verbal von Agenturchef Herrn Martin Ulm attackiert. „Na wo sind die Bockerl mit denen angeblich auf das Haus geschossen wurde?“, wurde ihm sinngemäß entgegengehalten, als es um den Verbleib der Geschoße ging, die während der Überwachung auf sein Haus geworfen wurden.

Was die Beteiligten zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht wussten: Der Vorfall wurde von Wildtierkameras aufgezeichnet. Die entlarvenden Aufnahmen wurden später zufällig entdeckt.

Der Auftraggeber, Geschäftsführer der TOM ORROW Prozessfinanzierung GmbH, unterstützt mit seiner Firma die Rückforderung von Spielverlusten durch Prozessfinanzierung. Er arbeitet u.a. mit der Grazer Rechtsanwältin Mag. Julia Eckhart zusammen, die ihrerseits einen brisanten Vorfall mit einem Detektiv erlebte. Ein Bericht dazu findet sich auf ZackZack: https://zackzack.at/2024/05/23/peilsender-angriff-auf-gluecksspiel-anwaeltin-ich-habe-angst

Der Betroffene sieht diese Vorkommnisse als Teil eines Systems und verspricht in Kürze weitere Informationen und Enthüllungen.

Rückfragen & Kontakt

TOM ORROW Prozessfinanzierung GmbH
Thomas Sochowsky
Telefon: 0660 810 1339
E-Mail: info@tom-orrow.at
Website: www.prozessfinanzierung-sammelklage.at

