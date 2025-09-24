WB-Egger zu AK: Fairness braucht Verantwortung auf beiden Seiten

Wien (OTS) -

„Wer ständig nur Unternehmer attackiert, betreibt nicht nur billigen Klassenkampf, sondern verhindert Lösungen für die Zukunft. Echte Fairness im Arbeits- und Sozialsystem heißt, beide Seiten in die Pflicht zu nehmen. Verantwortung tragen Unternehmer wie Arbeitnehmer gleichermaßen. Sozialleistungsbetrug durch Arbeitnehmer verursachte seit 2018 einen dokumentierten Schaden von rund 135 Millionen Euro – was auf eine hohe Dunkelziffer und auf teils gewerbsmäßige Sozialbetrugsmodelle schließen lässt. Ein Krankenstandstag kostet im Schnitt 250 Euro und belastet vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Solcher Missbrauch gefährdet Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und das Vertrauen in unser Sozialsystem“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger auf die heutige Pressekonferenz der Arbeiterkammer.

„Was wir jetzt brauchen, ist Ehrlichkeit und Sachlichkeit in der Debatte. Sozialbetrug in all seinen Formen schadet dem Standort. Besonders gravierend wirken sich aber Sozialleistungsbetrug und der Missbrauch von Krankenständen aus. Sie belasten die Wirtschaft unmittelbar, untergraben das Vertrauen in die soziale Gerechtigkeit und schwächen die Solidarität in unserer Gesellschaft. Fairness bedeutet daher, Missbrauch überall konsequent zu bekämpfen – auch auf Arbeitnehmerseite. Es ist höchste Zeit für ein umfassendes Fairnesspaket, das Verantwortung auf beiden Seiten einfordert, konsequente Kontrollen ermöglicht und damit unser Gesundheits- und Sozialsystem wirklich zukunftsfit macht. Alles andere ist ein ideologisches Ablenkungsmanöver, das Österreich nicht weiterbringt“, so Egger abschließend.