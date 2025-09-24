FPÖ-Parlamentsklub eröffnet Vernissage „NatioMalRat“ des Kärntner Künstlers Dr. Johann Kogelnig

Wien (OTS) -

Der freiheitliche Parlamentsklub eröffnete am Dienstag die Ausstellung „NatioMalRat“ des Kärntner Künstlers Dr. Johann Kogelnig. Zahlreiche Abgeordnete, ehemalige Klubmitglieder sowie Gäste aus Kultur und Gesellschaft nahmen an der feierlichen Vernissage teil.

FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Norbert Nemeth begrüßte die Gäste und hob die Vielfalt der Porträts hervor: „Es sind zum Teil nicht bekannte Gesichter, es sind zum Teil sehr bekannte Gesichter. Es sind Porträts von Politikern über Parteigrenzen hinweg, und man erkennt sofort, dass der Künstler einen scharfen Blick für Szenen und Posen hat, der oft schärfer ist als die Linse so mancher Kamera.“ Besondere Bedeutung maß Nemeth dem Bild der Amtsübergabe zwischen Wolfgang Sobotka und Walter Rosenkranz bei: „Dieses Bild ist von besonders großer symbolischer Kraft, denn es steht symbolisch für eine Zeitenwende, da wir Freiheitliche zum ersten Mal den Präsidenten des Nationalrats stellen.“

FPÖ-Kultursprecher und Obmann des Kulturausschusses NAbg. Wendelin Mölzer unterstrich die kulturpolitische Dimension: „Viele meinen, wir Freiheitliche seien kulturlose Gesellen. Genau das Gegenteil ist der Fall: Wir treten seit Jahrzehnten dafür ein, dass Künstler nicht Staatskünstler sein müssen, sondern dass sie frei schaffen können. Für uns bedeutet Freiheit der Kunst, dass sich ein Künstler wie Johann Kogelnig völlig frei entwickeln darf.“ Mölzer betonte, dass die Vernissagen im Parlamentsklub künftig regelmäßig stattfinden sollen: „Wir wollen die Tradition der Kunstausstellungen wieder aufleben lassen. Bei uns gibt es keine ‚Cancel Culture‘ – ob Sigrid Maurer oder Beate Meinl-Reisinger, sie dürfen alle bei uns in Form eines Bildes die Wände zieren. Ob umgekehrt Bilder freiheitlicher Politiker im Neos-Klub hängen dürften, sei dahingestellt.“

Der Künstler Dr. Johann Kogelnig bedankte sich für die Möglichkeit, seine Werke im Parlament präsentieren zu dürfen. Seine Kunst beschrieb Kogelnig als bewusst gegen Abstraktion gerichtet: „Ich male das, was man auch erkennt. Ich habe mir gedacht, ich könnte auch zufällig einmal bei meiner Palette ankommen, die fällt auf den Boden, und dann sage ich: Das ist die Galaxis. Aber das ist nicht meine Kunst. Ich male das, was man erkennt.“

Die Ausstellung „NatioMalRat“ zeigt Porträts von Persönlichkeiten des politischen Lebens, aber auch symbolträchtige Szenen wie die Statue der Pallas Athene oder künstlerische Gegenüberstellungen.