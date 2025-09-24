Zum 10. Mal: Lidl Österreich ist "Bester Händler des Jahres"

Salzburg, Österreich (OTS) -

Österreich hat gewählt: Lidl ist bereits zum zehnten Mal „Bester Händler des Jahres“ und weiterhin die Nummer 1 im Diskont!

„Lidl lohnt sich.“ – das gilt jedenfalls für alle Kund:innen, die Lidl Österreich bei der diesjährigen Verbraucherwahl zum „Besten Händler des Jahres“ gewählt haben. Denn auch in diesem Jahr schaffte Lidl den Gesamtsieg und ist damit auch Sieger in der Kategorie „Bester Diskonter“.

„Der Erfolg ist immer eine Teamleistung, die uns richtig stolz macht und unsere tägliche Mission bestätigt. Und diese Auszeichnung zeigt einmal mehr, dass wir uns als Marke in Österreich etabliert haben.Ein riesengroßes Dankeschön an alle Kundinnen und Kunden für das Vertrauen und dass sie uns wiederholt zu ihrer ersten Wahl gemacht haben“, so Michael Kunz, CEO von Lidl Österreich.

Bereits Anfang des Jahres wurde Lidl Österreich bei der unabhängigen Studie „Branchenmonitor 2025“ der „Gesellschaft für Verbraucherstudien“ (ÖGVS) als Nummer 1 bei „Preis-Leistung“ ausgezeichnet und bestätigt mit dem neuerlichen Gewinn einmal mehr seine Preisführerschaft in Österreich.

„Bester Händler des Jahres“ – so wurde gewählt

Die Umfrage zum „Besten Händler des Jahres“ zählt als eine der größten Verbraucherbefragungen in Europa. Die Verbraucher:innen bewerten Handelsketten und Online-Shops in verschiedenen Aspekten wie z.B. Preis, Service oder Sortiment mit Punkten auf einer zehnstufigen Skala von 0-10. Der Händler mit dem besten durchschnittlichen Bewertungsergebnis in allen Aspekten ist der Gewinner in der jeweiligen Kategorie. Die Auszeichnung wird sowohl von den Händlern als auch von den Verbraucher:innen als verlässliches Siegel anerkannt.

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.