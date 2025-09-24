FW-Pelikan: Ärztenotdienst an Wochenenden dringend nötig – ÖGK mauert statt zu handeln

Niederösterreich (OTS) -

„Die medizinische Versorgung durch Hausärzte in Niederösterreich ist an vielen Wochenenden ein Drama – für Patienten wie für das System“, stellt Hubert Pelikan, Sprecher der Freiheitlichen Wirtschaft für das Personenbeförderungsgewerbe in der WKNÖ, klar.

Pelikan hat daher bereits im Juni einen konkreten Lösungsvorschlag an die Ärztekammer NÖ, Gesundheitslandesrätin Eva Prischl und die ÖGK NÖ übermittelt: Ein mobiler Ärztenotdienst am Wochenende, der von einem diensthabenden Arzt gemeinsam mit den Krankenbeförderungs-Partnern des Taxigewerbes durchgeführt wird.

„Anstatt in jedem Bezirk bis zu sieben Ärztesprengel besetzen zu müssen – was angesichts des Ärztemangels unrealistisch ist – fährt ein Arzt mit einem Taxifahrzeug von Haus zu Haus. Das entlastet die ÖGK finanziell, spart Ressourcen und schont vor allem die kranken Menschen, die sonst mühsam in Ordinationen kommen müssten“, erklärt Pelikan.

Die Ärztekammer und die Gesundheitslandesrätin zeigten sich offen – nur die ÖGK schweigt seit Monaten. „Seit Mitte Juni warten wir auf einen Gesprächstermin. Offensichtlich besteht dort weder echtes Interesse noch ernsthafter Sparwille. Sonst wäre man längst im Dialog“, kritisiert Pelikan scharf.

Der Vorschlag wurde mittlerweile sogar im NÖ Landtag behandelt und einstimmig angenommen. Für Pelikan ist klar: „Mit Telemedizin allein wird man die medizinische Realität am Land nicht bewältigen. Wer das glaubt, lebt an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Es braucht endlich Taten, nicht Ausreden.“