Julia Koschitz kämpft bei Dreharbeiten zu neuer ORF/ARD-Degeto-Serie an der Seite von Martina Ebm gegen „Das Vergessen“ (AT)

Wien (OTS) -

Mit einem Versprechen und einer erschütternden Diagnose ist Julia Koschitz seit Dienstag, dem 9. September 2025, konfrontiert, wenn sie bei den Dreharbeiten zur gleichnamigen ORF/ARD-Degeto-Serie gegen „Das Vergessen“ (AT) kämpft. Als Polizistin, bei der eine frühe Form von Alzheimer festgestellt wurde, macht sie sich für ihre von Martina Ebm dargestellte Schwester Caro auf die Suche nach deren Tochter Amelie, die vor einigen Monaten spurlos verschwunden ist. Hat die junge Frau ein neues Leben beginnen wollen? Hatte sie einen Unfall? Oder ist sie gar Verbrechensopfer geworden? Mit unbeirrbarem Willen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, riskiert sie alles, um ihren wohl letzten, aber wichtigsten Fall zu lösen. Für die sechs Folgen der Krimi-Thriller-Serie stehen neben Julia Koschitz und Martina Ebm noch bis voraussichtlich Anfang Dezember 2025 in Wien und Umgebung sowie Oberösterreich u. a. auch Matthias Koeberlin, Anja Pichler, Leopold Pallua, Fabia Matuschek, Regula Grauwiller, Julian Looman, Oliver Rosskopf, Michael Pink, Erika Mottl, Clemens Berndorff, Mona Kospach, Sibylle Kos und Ferry Öllinger vor der Kamera. Regie führen Daniel Geronimo Prochaska (Folgen 1–4) und Johanna Moder (Folgen 5–6) nach Drehbüchern von Timo Lombeck, Marcel Kawentel und Rebekka Reuber. „Das Vergessen“ (AT) soll 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.



Mehr zum Inhalt



Polizistin Pia Kraus (Julia Koschitz) will das mysteriöse Verschwinden ihrer 17-jährigen Nichte Amelie (Fabia Matuschek) aufklären. Doch nach sechs Monaten erfolgloser Suche wird Amelies Leiche im nahegelegenen Moor entdeckt. Der grausame Fund hebt das Leben ihrer Mutter Caro (Martina Ebm), Pias Schwester, vollständig aus den Angeln. Pia verspricht ihrer Schwester, Amelies Mörder zu finden – um jeden Preis. Dabei muss sie selbst eine erschütternde Diagnose verkraften: Sie hat eine frühe Form von Alzheimer. Pias Erinnerungen verblassen zunehmend, ihre Gedanken werden trügerisch. Trotz der Belastung ermittelt sie weiter, doch der Druck zerreißt Familie, Freundschaften und die Dorfgemeinschaft. Aber Pia gibt nicht auf. Sie ist getrieben von ihrem unerschütterlichen Willen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Doch die Antworten, die sie findet, bringen keinen Frieden oder Erlösung – weder für sie noch für das Dorf.



Das Vergessen (AT)“ ist eine Koproduktion der Odeon Fiction und Mona Film in Zusammenarbeit mit ARD Degeto für ARD und ORF mit Unterstützung von FISAplus und ABA.