Brandweiner: Zivildienst ist unverzichtbarer Teil des Sozial- und Gesundheitssystems

Wien (OTS) -

„Der Zivildienst ist ein unverzichtbarer Teil des Sozial- und Gesundheitssystems und damit der Gesellschaft“, betonte der ÖVP-Bereichssprecher für Zivildienst Abg. Lukas Brandweiner, anlässlich der gestrigen Auszeichnung der Zivildiener des Jahres 2025 durch Bundesministerin Claudia Plakolm im Bundeskanzleramt. Er gratulierte allen neun Landessiegern sowie dem Bundessieger Jakob Neff, der seinen Zivildienst in Salzburg bei der Werkstätte Hinterfeldstraße der Lebenshilfe Salzburg geleistet hat.

„Die Zivildiener leisten einen wertvollen Beitrag für die sozialen Einrichtungen und die bei dieser Tätigkeit erworbenen Erfahrungen in jungen Jahren tragen positiv zur weiteren Entwicklung bei“, ist Brandweiner überzeugt.

Im Jahr 2024 wurden österreichweit 14.892 Zivildiener den Einrichtungen zugewiesen, das ist die dritthöchste Anzahl seit Bestehen des Zivildienstes. Nur in den Jahren 2016 und 2017 wurden noch mehr Zivildiener zugewiesen (mit damals 15.224 bzw. 14.907). Die Bedarfsdeckung ist mit 90,7 Prozent die höchste Bedarfsdeckung der letzten sieben Jahre. Die positiven Zahlen würden zeigen, dass die von der zuständigen Bundesministerin Claudia Plakolm gesetzten Maßnahmen zur Attraktivierung des Zivildienstes bereits Wirkung zeigen, hob Brandweiner die Zivildienstgesetz-Novelle 2024 hervor, die darauf abzielte, den Zivildienst an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen.

"Der Zivildienst ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Zusammenlebens. Zivildiener sind eine tragende Säule und die helfende Hand für unsere Profis im Pflege- und Sozialbereich“, schloss Brandweiner. (Schluss)