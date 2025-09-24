Bis zu 668.000 sahen ORF-Premiere des Landkrimis „Acht“ mit Regina Fritsch, Thoma Prenn und Verena Altenberger in ORF 1

Wien (OTS) -

Erstmals Unterstützung von Thomas Prenn erhielt Regina Fritsch gestern, am Dienstag, dem 23. September 2025, um 20.15 Uhr bei der ORF-1-Premiere von „Acht“, Regisseurin und Drehbuchautorin Marie Kreutzers zweitem und dem insgesamt vierten ORF-Landkrimi aus Niederösterreich – und bis zu 668.000 Zuseherinnen und Zuseher wollten sich das nicht entgehen lassen. Durchschnittlich waren 651.000 (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 26 Prozent (Zielgruppe 12+) mit dabei, als das Duo die Ermittlungen aufnahm. In der jungen Zielgruppe 12–29 lag der Marktanteil bei 24 Prozent. Neben Regina Fritsch und Thomas Prenn sind in weiteren Rollen u. a. auch Verena Altenberger, Stefan Pohl, Zeynep Buyraç, Alexander Strobele, Juergen Maurer, Hilde Dalik, Joshua Jagersberger, Lilian Rosskopf, Julia Cencig, Marcel Mohab und Eva Spreitzhofer zu sehen. „Acht“ ist eine Koproduktion der Film AG mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISA+, Film in Austria, des Fernsehfonds Austria (Exzellenzbonus) und des Landes Niederösterreich.



Fortsetzung folgt



Auch für weitere neue ORF-Landkrimis ist gesorgt: Bereits abgedreht sind die Fälle „Tod in Tirol“ (Jänner 2026, ORF 1), „Schnee von gestern“ (Jänner 2026, ORF 1) – der erste Osttirol-Krimi der Reihe –, „Die Kuh, die weint“ (Kärnten) sowie die Steiermark-Filme „Steirerstich“ und „Steirerwahn“ (beide Dezember 2025, ORF 1). Am Set wird ebenfalls an Nachschub gearbeitet: In der Steiermark stehen Hary Prinz und seine neue Kollegin Maya Unger für die Fälle „Steirerbiest“ (AT) und „Steirerhass“ (AT) vor der Kamera. In Niederösterreich laufen die Dreharbeiten zu Götz Spielmanns zweitem ORF-Landkrimi „Der Todesengel“ mit Fritz Karl, der mit Alexandra Schmidt ebenfalls eine neue Ermittlungspartnerin an seiner Seite hat.



ORF-Landkrimis auf ORF ON streamen



Der ORF-Landkrimi „Acht“ steht weiterhin auf ORF ON zum Streamen zur Verfügung, wo auch weitere Filme der beliebten ORF-Reihe abrufbar sind.