  • 24.09.2025, 11:20:02
  • /
  • OTS0101

LH Mikl-Leitner und LR Teschl-Hofmeister trauern um Walter Mayr

Bundesrat a.D. und Träger des goldenen Ehrenzeichens von Niederösterreich im 82. Lebensjahr verstorben

St. Pölten (OTS) - 

Walter Mayr stand Zeit seines Lebens für den Einsatz und den Dienst an der Gesellschaft. In seinen zahlreichen Funktionen: angefangen von der Arbeit als Gemeinderat, über den Einsatz als Stadtrat bis hin zum Amt des Vizebürgermeisters seiner Heimatgemeinde Groß-Enzersdorf, waren im stets die Bedürfnisse der Menschen ein großes Anliegen. Als Bundesrat und Landesgeschäftsführer des NÖAAB engagierte er sich darüber hinaus auch überregional.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nimmt Abschied von einem großen Niederösterreicher: „Walter Mayr war durch seine zahlreichen Funktionen stets um das Wohl der Gesellschaft bemüht. Mit ihm verlieren wir einen Politiker, der sich mit Leidenschaft und großem Engagement für Groß-Enzersdorf und für Niederösterreich eingesetzt hat. Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde er mit dem goldenen Ehrenzeichen um die Verdienste des Bundesland Niederösterreich ausgezeichnet – ein Ausdruck der Anerkennung für seine großen Leistungen. Niederösterreich verliert mit ihm eine prägende Persönlichkeit.“

Landesrätin und NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich tief betroffen: „Walter Mayr war ein überzeugter Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der sich in besonderer Weise für soziale Gerechtigkeit und die Anliegen der Menschen starkgemacht hat. Mit seiner offenen und geradlinigen Art war er für viele Weggefährten ein großes Vorbild. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden besonders seiner Familie.“

Rückfragen & Kontakt

Volkspartei Niederösterreich
Raphael Schöps
Telefon: 0664778397410
E-Mail: raphael.schoeps@vpnoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NNV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright