LH Mikl-Leitner und LR Teschl-Hofmeister trauern um Walter Mayr

St. Pölten (OTS) -

Walter Mayr stand Zeit seines Lebens für den Einsatz und den Dienst an der Gesellschaft. In seinen zahlreichen Funktionen: angefangen von der Arbeit als Gemeinderat, über den Einsatz als Stadtrat bis hin zum Amt des Vizebürgermeisters seiner Heimatgemeinde Groß-Enzersdorf, waren im stets die Bedürfnisse der Menschen ein großes Anliegen. Als Bundesrat und Landesgeschäftsführer des NÖAAB engagierte er sich darüber hinaus auch überregional.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nimmt Abschied von einem großen Niederösterreicher: „Walter Mayr war durch seine zahlreichen Funktionen stets um das Wohl der Gesellschaft bemüht. Mit ihm verlieren wir einen Politiker, der sich mit Leidenschaft und großem Engagement für Groß-Enzersdorf und für Niederösterreich eingesetzt hat. Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde er mit dem goldenen Ehrenzeichen um die Verdienste des Bundesland Niederösterreich ausgezeichnet – ein Ausdruck der Anerkennung für seine großen Leistungen. Niederösterreich verliert mit ihm eine prägende Persönlichkeit.“

Landesrätin und NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich tief betroffen: „Walter Mayr war ein überzeugter Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der sich in besonderer Weise für soziale Gerechtigkeit und die Anliegen der Menschen starkgemacht hat. Mit seiner offenen und geradlinigen Art war er für viele Weggefährten ein großes Vorbild. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden besonders seiner Familie.“