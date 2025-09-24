20 Jahre Ball der Immobilienwirtschaft – Ticketverkauf gestartet

Wien (OTS) -

Die Wiener Hofburg verwandelt sich am 13. Februar 2026 erneut in den prachtvollsten Ballsaal der Stadt: Der Ball der Immobilienwirtschaft feiert kommendes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Diese besondere Ausgabe verspricht eine glanzvolle Nacht, die Tradition, Eleganz und festliche Stimmung vereint.

Seit zwei Jahrzehnten gilt der Immobilienball als Fixpunkt der Wiener Ballsaison und bringt nationale wie internationale Persönlichkeiten der Immobilienbranche zusammen. Auch 2026 werden wieder rund 3.000 Gäste in der Hofburg erwartet. Ab sofort können Spendenkarten sowie Tische reserviert werden.

„Der 20. Immobilienball ist ein Meilenstein, auf den wir sehr stolz sind. Zwei Jahrzehnte voller unvergesslicher Momente, Begegnungen und großartiger Unterstützung unserer Gäste und Partner – das möchten wir im Februar gemeinsam feiern“, so Iris Einwaller- Probst, Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur und Veranstalterin des Immobilienballs.

Wie jedes Jahr kommt der Erlös der Spendenkarten einem Charity-Projekt zugute. Dieses wird im Rahmen eines öffentlichen Votings bestimmt und vor dem Ball bekanntgegeben.

Ein besonderer Dank gilt der Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, die seit Jahren als langjähriger Unterstützer die Veranstaltung begleitet.

Darüber hinaus möchten wir unseren Sponsoren danken, die diese Jubiläumsausgabe erst möglich machen – allen voran unsere Gold-Sponsoren: JP Immobiliengruppe Verwaltung GmbH, KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH, Makler Service AG, Otto Immobilien GmbH, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, TPA Steuerberatung GmbH, Thalhof Immobilien GmbH, willhaben internet service GmbH & Co KG, WRE Service GmbH sowie erneut die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder.

Alle Partner finden Sie auf www.immobilienball.at/partner-und-logen

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Am 13. Februar 2026 feiert der Ball der Immobilienwirtschaft sein 20-jähriges Jubiläum in der Wiener Hofburg. Erwartet werden rund 3.000 Besucher:innen.

Ab sofort sind die Ballkarten über die Website des Immobilienballs https://immobilienball.at/ballkarten/ ab einer Spende von Ꞓ 65,- pro Spendenkarte erhältlich. Außerdem können Tischreservierungen von 4er, 10er und 12er Tischen zum Preis von Ꞓ 125,- (exkl. MwSt) pro Sitzplatz/pro Person vorgenommen werden.