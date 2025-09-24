Martini Sportswear präsentiert die Herbst/Winter-Kollektion 25/26

Salzburg/Annaberg (OTS) -

Eine Kollektion voller Highlights

Die Herbst/Winter-Kollektion 25/26 von Martini Sportswear ist so vielseitig wie die Saison selbst: Ob Skitouren, Freeride, Ski Alpin, Langlauf oder Freizeit – die Linie bietet passende Begleiter für jedes Abenteuer in der kalten Jahreszeit. Ergänzt wird das breite Spektrum durch eine abwechslungsreiche Farbwelt, die von kräftigen Tönen bis zu dezenten Nuancen reicht.

Technologische Innovationen im Fokus

Martini Sportswear bleibt seinem Anspruch treu, Funktion und Innovation auf höchstem Niveau zu vereinen – und hebt mit der neuen Kollektion gleich mehrere Produktbereiche auf das nächste Level. Besonders hervorzuheben sind die Wildtrack Primaloft® Active Shirts & Hoodies: Dank der innovativen Isolation sorgen sie nicht nur für optimale Wärme und Klimaregulierung, sondern präsentieren sich erstmals auch mit der Isolation nach außen – die strukturierte, flauschige Oberfläche schafft einen einzigartig soften Look mit technischer Raffinesse.

Erstmals ergänzt wird das Sortiment zudem um die Argon Down Jacket, eine hochwertige Daunenjacke, die die langjährige Expertise von Martini in der Verarbeitung von Primaloft®- und G-Loft®-Wattierungen abrundet. Ebenfalls neu: Hardshell-Jacken und -Hosen, die in enger Zusammenarbeit mit Profi-Freetourer:innen entwickelt wurden und Schutz, Bewegungsfreiheit und Performance auf ein neues Niveau heben.

Auch klassische Skifahrer:innen kommen auf ihre Kosten: Mit neuen 2-Lagen-Produkten wird der Bereich Ski Alpin stark erweitert. Komplettiert wird das Angebot durch eine gänzlich neuentwickelte Sockenkollektion, die auf die unterschiedlichen Anforderungen im Wintersport zugeschnitten ist – von Tourengehen über Freeride bis hin zu Langlauf und Alpinski.

Mit der neuen Lifestyle-Linie Recharge bringt Martini Sportswear entspannte Styles für Freizeit und Alltag. Die Kollektion verbindet sportliche DNA mit urbanem Look – perfekt für die Zeit zwischen den Abenteuern.

Familientradition und Innovation aus Annaberg

Martini Sportswear ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Annaberg im Salzburger Land. Mit rund 60 Mitarbeitenden steht die Marke seit Jahrzehnten für höchste Qualität, funktionale Innovation und Verantwortung für Mensch und Natur. Designed in Austria, made in Europe, PFC-frei und Oekotex 100 zertifiziert – so entsteht Sportmode, die Performance und Nachhaltigkeit vereint.