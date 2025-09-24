Denksport bei Armin Assingers „Promi-Sportler-Millionenshow“ am 27. September in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Denksport für den guten Zweck – Armin Assinger begrüßt am Samstag, dem 27. September 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON vier Sportler:innen zur „Promi-Sportler-Millionenshow“. Um jeweils 75.000 Euro zugunsten der Österreichischen Sporthilfe quizzen heuer Paratriathlet Thomas Frühwirth, Kite-Surfer und Olympiasieger Valentin Bontus, Fußballerin Nicole Billa und Fußballer Michael Gregoritsch. Die erspielten Gewinne werden von ACP-Therapie.at, Decathlon, ELK Fertighaus und SanLucar zur Verfügung gestellt.



Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen in gewohnter Manier bis zu 15 herausfordernde Quizfragen beantworten. Unter anderem:



Wer „niemand kann das bezahlen“ mitsingt statt „Mi manca da spezzare“, hat sich ziemlich verhört beim Italo-Hit „...“?

A: Più bella cosa

B: Con te partirò

C: Felicità

D: Laura non c'è



Diese Sportlerinnen und Sportler spielen für den guten Zweck:



Thomas Frühwirth über die Vorbereitung: „Ich war noch vor Kurzem bei der WM und hatte deshalb nicht viel Zeit zum Vorbereiten. Trotzdem bin ich entspannt. Ich werde das aus meinem Basiswissen heraus angehen und hoffe, dass es eine schöne Gemeinschaftsarbeit wird.“ Über Wissensstärken und -schwächen: „Es wird wahrscheinlich schwierig, wenn es um aktuelle Themen geht, da bekomme ich in Wettkampfzeiten nicht viel mit. Ich glaube bei Geschichte und Geografie bin ich sattelfest, bei Mode oder High-Society-Fragen dagegen habe ich keine Ahnung.“ Und über seine Risikobereitschaft: „Grundsätzlich, wenn es um mein Geld ginge, dann würde ich immer zocken. Es kommt natürlich darauf an, um welche Summe es geht, aber in diesem Fall werde ich mich zurückhalten.“



Valentin Bontus über seine Vorbereitung: „Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, mir ein paar ,Promi-Millionenshow‘-Videos angeschaut und auch das Quiz auf dem Handy gespielt. Wir werden schauen, wie weit ich damit komme.“ Über seine Wissensstärken und -schwächen: „Die Chance mich zu blamieren ist vermutlich am größten, wenn es um Politik geht oder Geografie. Bei Sport- und Musik-Fragen bin ich besser, da kenne ich mich ganz gut aus.“ Und über seine Risikobereitschaft: „Nach einem 50-50-Joker zocke ich vielleicht schon, aber sonst bin ich eher der, der auf Nummer sicher geht. Das Ziel sind die 75.000 Euro.“



Nicole Billa: „Es ist cool, dass man da mal dabei sein kann und sich selbst testen kann. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man da auf dem Stuhl in der Mitte mal sitzen darf.“ Über ihre Wissensstärken und -schwächen: „Das kann so oder so kommen. Ich glaube, man muss es ein bisschen locker sehen. Es gibt immer Themen, wo man mehr weiß, und Themen, wo man nicht gut ist. Es können in jedem Bereich Fragen kommen, die man nicht weiß.“ Und über die Risikobereitschaft: „Privat würde ich schon eher zocken, hier geht es aber um Geld für die Sporthilfe, da lasse ich mich dann überraschen, ob ich die Sicherheitsvariante nehme, oder doch auch etwas riskiere.“



Michael Gregoritsch über seine Vorbereitung „Quizzen ist ein riesiges Hobby von mir, das macht mir extrem viel Spaß. Ich bin ein großer ‚Smart 10‘-Fan, also glaube ich, dass ich ganz gut vorbereitet bin.“ Über Wissenstärken und -schwächen: „Ich hätte gesagt, in Geografie bin ich sehr gut und bei Sport-Themen natürlich und was die jüngere Geschichte betrifft. Bei Natur oder Biologie wird es problematisch.“ Über seine Risikobereitschaft: „Das kommt darauf an, bei welcher Summe ich dann stehe. Es geht ja um einen guten Zweck, daher werde ich mein Bestes geben, dass so viel wie möglich zusammenkommt.“



