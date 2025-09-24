„Pro & Contra“: Streit um Palästina-Anerkennung – Wo endet Österreichs Solidarität mit Israel? Am Mittwoch um 22:30 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Die Anerkennung Palästinas spaltet derzeit die Weltgemeinschaft: Während u.a. Frankreich, Großbritannien und Kanada Palästina unmittelbar vor Beginn der UN-Generalversammlung als Staat anerkennen, lehnt US-Präsident Donald Trump diesen Schritt als „Belohnung für die Hamas“ ab. Auch Österreichs Regierung sieht den Zeitpunkt als verfrüht und spricht sich ebenso gegen mögliche EU-Sanktionen gegen Israel aus. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger fordert eine Abkehr von der „Polarisierung“.

Israel zeigt sich von der Debatte unbeeindruckt. Premier Benjamin Netanjahu erklärt: „Kein Palästinenserstaat wird westlich des Jordans errichtet werden.“ Währenddessen setzt das israelische Militär seine Offensive in Gaza fort. Die Hamas hält noch rund 50 israelische Geiseln in ihrer Gewalt.

Soll Österreich Israel weiterhin unterstützen? Was würde eine Anerkennung Palästinas verändern? Und welche Strategie verfolgt die israelische Regierung nach der Offensive in Gaza?

Diese und andere Fragen diskutieren Danielle Spera, Veit Dengler, Rafael Eisler und Jan Busse am Mittwoch um 22:30 Uhr bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio. Zudem schaltet "Pro und Contra" zu PULS 24-Newsanchor Thomas Mohr bei der UN-Generalversammlung in New York.

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 24. September 2025, 22:30 Uhr, PULS 4 & JOYN

Donnerstag, 25. September 2025, 21:10 Uhr, PULS 24 & JOYN

Gäste:

Veit Dengler, Nationalratsabgeordneter und außenpolitischer Sprecher, NEOS

Danielle Spera, ehemalige Direktorin des Jüdischen Museums, Herausgeberin des jüdischen Magazins NU

Rafael Eisler aka Veni, Influencer und Aktivist des Global Movement to Gaza

Jan Busse, Nahost-Experte, Universität der Bundeswehr München

In New York: Thomas Mohr, PULS 24 News Anchor

Moderation: Gundula Geiginger