AVISO – Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien präsentiert großen Report: Wie fit ist Wiens Gesundheitsinfrastruktur?

Die Analyse offenbart zentrale Herausforderungen und zeigt Dauerbaustellen des Wiener Gesundheitssystems

Wien (OTS) - 

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien lädt zur Präsentation des dritten Wiener Gesundheitsinfrastrukturreports ein, der bestehende Herausforderungen aufzeigt. Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien präsentiert konkrete Verbesserungsvorschläge.

Ihre Gesprächspartner sind:

  • Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

  • Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte

  • Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Kurienobmann der angestellten Ärzte

  • David Ungar-Klein, Autor des Gesundheitsinfrastrukturreports

Datum: Dienstag, 30. September 2025, 9.30 Uhr

Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, Veranstaltungszentrum, 1. Stock

Bitte um Voranmeldung unter pressestelle@aekwien.at

Parkplätze sind in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW).

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Kathrin McEwen
Telefon: 0664-9697526
E-Mail: mcewen@aekwien.at

