BDO erhält Validierung für Klimaziele

Wien (OTS) -

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO Austria verpflichtet sich zur Einhaltung eines wissenschaftlich fundierten Dekarbonisierungspfads, der im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens steht. Die Klimaziele des Unternehmens wurden von der renommierten Science Based Targets initiative (SBTi) validiert.



„Wir möchten einen messbaren Beitrag zur Begrenzung der globalen Erderwärmung leisten – mit dem Ziel, bis spätestens 2050 Net-Zero-Emissionen zu erreichen“, erklärt Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.

„Die Validierung durch die SBTi bestätigt den ambitionierten Klimakurs von BDO Austria und unterstreicht das klare Bekenntnis zu globaler Verantwortung sowie zu konkreten Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft“, ergänzt Sanela Terko, BDO Partnerin und Expertin für Nachhaltigkeitsberichterstattung.



Mit der SBTi-Validierung setzt BDO ein klares Zeichen für verantwortungsvolles Wirtschaften und bekräftigt einen konsequenten Weg der Dekarbonisierung – gestützt auf wissenschaftliche Grundlagen, ambitionierte Zielvorgaben und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft für den Klimaschutz. Fortschritte und Maßnahmen auf diesem Weg werden jährlich transparent im Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert.



Die SBTi ist eine internationale Klimaschutzinitiative, getragen von führenden Organisationen wie dem Carbon Disclosure Project (CDP), dem United Nations Global Compact (UNGC), dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Sie entwickelt auf Basis des Greenhouse Gas Protocols wissenschaftlich fundierte Kriterien zur Zielsetzung im Klimaschutz und prüft die eingereichten Klimaziele auf ihre Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen.