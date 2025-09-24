- 24.09.2025, 10:36:02
TERMINERINNERUNG vida-PK: „Herbstlohnrunden - Wir können uns Lohnzurückhaltung nicht leisten“
Gewerkschaft vida: Lohnzurückhaltung ist keine Lösung für die Wirtschaftskrise - erhöhter Personalbedarf gefährdet die Versorgungssicherheit
Die Gewerkschaft vida lädt morgen, Donnerstag, 25. September 2025, um 9:30 Uhr zur Pressekonferenz „Herbstlohnrunden - Wir können uns Lohnzurückhaltung nicht leisten“ ein. Anhand der Kollektivvertragsverhandlungen für die Berufsgruppen Eisenbahnen, Flugsicherung, Handelsarbeiter:innen, Bewachung, und Ordensspitäler Oberösterreich wird die Bedeutung des Dienstleistungssektors für das Land hervorgehoben und erörtert, warum Lohnzurückhaltung keine Lösung für die Wirtschaftskrise ist und wie erhöhter Personalbedarf die Versorgungssicherheit bedroht. Die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz kann auch via Livestream verfolgt werden: https://www.youtube.com/live/bBI3jE5PmvI
Zeit: Donnerstag, 25. September 2025, 9:30 Uhr
Ort: ÖGB Zentrale Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, „Riverbox“, 10. Stock, 1020 Wien
Ihre Gesprächspartner:innen:
Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida
Gerhard Tauchner, Vorsitzender vida-Fachbereich Eisenbahn
Daniel Liebhart, Vorsitzender vida-Fachbereich Luftfahrt
Christine Heitzinger, Vorsitzende vida-Fachbereich Dienstleistungen
Um Anmeldung unter presse@vida.at wird gebeten!
Rückfragen & Kontakt
Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Miethling
Telefon: 06646145733
E-Mail: hansjoerg.miethling@vida.at
Website: https://www.vida.at
