TERMINERINNERUNG vida-PK: „Herbstlohnrunden - Wir können uns Lohnzurückhaltung nicht leisten“

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft vida lädt morgen, Donnerstag, 25. September 2025, um 9:30 Uhr zur Pressekonferenz „Herbstlohnrunden - Wir können uns Lohnzurückhaltung nicht leisten“ ein. Anhand der Kollektivvertragsverhandlungen für die Berufsgruppen Eisenbahnen, Flugsicherung, Handelsarbeiter:innen, Bewachung, und Ordensspitäler Oberösterreich wird die Bedeutung des Dienstleistungssektors für das Land hervorgehoben und erörtert, warum Lohnzurückhaltung keine Lösung für die Wirtschaftskrise ist und wie erhöhter Personalbedarf die Versorgungssicherheit bedroht. Die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz kann auch via Livestream verfolgt werden: https://www.youtube.com/live/bBI3jE5PmvI

Zeit: Donnerstag, 25. September 2025, 9:30 Uhr

Ort: ÖGB Zentrale Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, „Riverbox“, 10. Stock, 1020 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida

Gerhard Tauchner, Vorsitzender vida-Fachbereich Eisenbahn

Daniel Liebhart, Vorsitzender vida-Fachbereich Luftfahrt

Christine Heitzinger, Vorsitzende vida-Fachbereich Dienstleistungen

Um Anmeldung unter presse@vida.at wird gebeten!