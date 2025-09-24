  • 24.09.2025, 10:30:33
SPÖ-Himmer: „Wir investieren so viel wie noch nie in die beste Bildung für unsere Kinder“

Ausbau der ganztägigen Schulangebote ist Schwerpunkt – Chancenbonus führt zu mehr Bildungsgerechtigkeit

Im Rahmen der Aktuellen Stunde im Nationalrat betonte SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer die zentrale Rolle von Bildung für Gerechtigkeit und Demokratie: „Bildung ist das Fundament unserer Gesellschaft. Sie ist der Schlüssel zu sozialer Gerechtigkeit und zu individueller Entfaltung und sie stellt sicher, dass Aufstieg durch Leistung möglich ist. Daher darf sie nie vom Geld der Eltern abhängen.“ Aufgrund des klaffenden Budgetlochs müsse in vielen Bereichen gespart werden, die Bildung sei dabei aber explizit ausgenommen. „Wir investieren so viel wie noch nie in die beste Bildung für unsere Kinder“, so Himmer. ****

Ein Schwerpunkt der SPÖ in der Bundesregierung ist der Ausbau echter ganztägiger Schulangebote. „Ganztagsangebote, die auch Sport und Kultur mit einem gesunden und hochwertigen Essen kombinieren, unterstützen Kinder dabei, Bildungserfolge zu erzielen. Sie entlasten das Familienbudget und stellen sicher, dass die Berufstätigkeit beider Elternteile einfacher möglich ist.“

Neben ganztägigen Angeboten arbeitet die Regierung auch an einer gerechten Mittelverteilung im Schulsystem: „Gleichheit heißt nicht, allen das Gleiche zu geben, sondern zielgerichtet jedes Kind, jede:n Jugendliche:n zu fördern. Das stellen wir mit unserem Chancenbonus für Schulen sicher. Die Bundesregierung investiert zudem so viel wie noch nie in Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, Angebote für mentale Gesundheit und mehr Angebote gegen Extremismus und Radikalisierung“, so Himmer abschließend. (Schluss) mf/ls

