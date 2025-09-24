ACR startet sieben neue Forschungsprojekte!

Wien (OTS) -

„Kleine und mittelständische Betriebe verfügen meist nicht über die erforderlichen Ressourcen, um selbst Forschung und Entwicklung zu betreiben. Diese Lücke schließen die ACR-Institute. Als ausgelagerte Forschungsabteilungen unterstützen sie KMU und Start-ups dabei, innovative Produkte und Dienstleistungen erfolgreich auf den Markt zu bringen“ , erklärt ACR-Geschäftsführerin Sonja Sheikh die zentrale Funktion des Netzwerks. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten leisten die ACR-Institute einen entscheidenden Beitrag, um die heimische Unternehmenslandschaft wettbewerbsfähiger und resilienter zu machen“ , ist auch ACR-Präsidentin Iris Filzwieser überzeugt.

Um das hochspezialisierte Know-how und die Forschungsinfrastruktur auf höchstem Niveau halten und weiter ausbauen zu können, wird die ACR vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) mit rund 5 Millionen Euro pro Jahr gefördert. Der Großteil der Mittel – darunter 1 Millionen Euro aus der Transformationsoffensive - fließt in Forschungsprojekte, die im Wettbewerb vergeben werden, die sogenannten KMU-Projekte. Ziel ist es, in engem Kontakt mit Wirtschaftspartnern praxisnahe FEI-Dienstleistungen zu entwickeln und dadurch Unternehmen und insbesondere KMU mit modernster Infrastruktur und Fachexpertise bei der Entwicklung und Einführung marktfähiger Innovationen zu unterstützen.

„Ein klares Bekenntnis zu Forschung und Innovation ist die Grundlage für einen wettbewerbsfähigen und resilienten Wirtschaftsstandort. Die ACR-Institute machen wissenschaftliche Erkenntnisse und neue Technologien für die breite Anwendung nutzbar und geben damit gerade kleinen und mittelständischen Betrieben Zugang zu modernster Infrastruktur und Expertise. Deshalb fördern wir die ACR-Institute jährlich mit fünf Millionen Euro – damit Ideen schneller in die Praxis kommen und Österreichs Unternehmen neue Märkte erschließen“ , so Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus Elisabeth Zehetner.

In der aktuellen Ausschreibung wurden in einem transparenten Wettbewerbsverfahren insgesamt sieben Projekte mit einem Fördervolumen von knapp 2,4 Millionen Euro zur Förderung ausgewählt. Thematisch decken die Forschungsvorhaben ein breites Themenspektrum ab, das vom Mikroplastiknachweis in Lacken und Farben über 3D-gedruckte Medizinprodukte bis hin zur KI-basierten Bilderkennung für mikrobiologische Anwendungen reicht. „Im Vordergrund steht dabei stets der Nutzen für einzelne Unternehmen oder ganze Branchen“, unterstreicht Sonja Sheikh den starken Fokus auf den Impact der Forschungsleistungen im ACR-Netzwerk.

