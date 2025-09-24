  • 24.09.2025, 10:27:35
  • /
  • OTS0070

Deutscher Verband Tiernahrung e.V. bestellt Dr. Sebastean Schwarz als Geschäftsführer

Vorbereitung der Nachfolge in der Geschäftsführung (FOTO)

Dr. Sebastean Schwarz // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/45468 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Bonn (OTS) - 

Der Vorstand des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT) beruft Dr. Sebastean Schwarz zum 1. April 2026 in die Geschäftsführung. Mit dieser Entscheidung bereitet der Verband frühzeitig die altersbedingte Nachfolge vor und erweitert die derzeitige Geschäftsführung, bestehend aus Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der Geschäftsführung, und Geschäftsführer Dr. Michael Lüke.

Dr. Sebastean Schwarz (55) hat an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel das Studium der Agrarwissenschaften absolviert und nach einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Tierzucht und Tierhaltung promoviert. Seine berufliche Tätigkeit nahm er beim Deutschen Bauernverband auf. Nach weiteren Funktionen beim Deutschen Raiffeisenverband und dem Verband der Fleischwirtschaft wechselte er im Jahre 2014 in die Geschäftsführung des Deutschen Kartoffelhandelsverbands und der Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft, die er in Personalunion leitet.

"Mit seiner langjährigen Führungserfahrung in Spitzenverbänden der Agrar- und Ernährungswirtschaft auf Bundesebene ist Dr. Sebastean Schwarz sehr gut gerüstet, zukünftig die Interessen der Futtermittelwirtschaft kraftvoll zu vertreten", begründet DVT-Präsident Cord Schiplage die Entscheidung.

Rückfragen beantwortet: Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der Geschäftsführung (Tel. 0228 / 97568-29)

Über den DVT

Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.

Rückfragen & Kontakt

Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)
Mark Jungbluth | Pressesprecher

Beueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 Bonn
Telefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |
jungbluth@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.de
facebook.com/DVTiernahrung | linkedin.com/company/dv-tiernahrung |
tinyurl.com/DVT-Youtube

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright