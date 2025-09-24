- 24.09.2025, 10:23:03
Ein Wochenende voller Genuss: Auf zum 18. Wiener Weinwandertag!
Am 27. und 28. September 2025 lädt der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien zum bereits traditionellen Wiener Weinwandertag ein.
„Der Wiener Weinwandertag ist die perfekte Gelegenheit für eine genussvolle Entdeckungstour durch die Wiener Weingärten“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Auch heuer stehen wieder vier abwechslungsreiche Routen für einen Spaziergang durch die Weinlandschaft zur Verfügung.“
Wandern, verkosten und die Region erleben
Die vier Routen führen durch die Bezirke 16, 19, 21 und 23. Neben den Hauptrouten gibt es auch kleinere Teilstrecken, die sich individuell kombinieren lassen. Alle Wege sind familienfreundlich angelegt; für Gäste mit Kinderwagen stehen eigens gekennzeichnete Abschnitte zur Verfügung.
Unterwegs laden zahlreiche Winzer*innen dazu ein, von 10 bis 18 Uhr Köstlichkeiten aus Weinkeller und Küche zu genießen.
Buschenschank und Wiener Gusto am Cobenzl
Am Weingut Cobenzl können Besucher*innen die regionalen Spezialitäten von „Wiener Gusto“ probieren und dazu die Weine vom Weingut Cobenzl genießen.
Als besonderes Highlight lädt eine gemütliche Buschenschank des Weinguts Cobenzl mitten im Weingarten mit Blick über Wien zum Verweilen ein – mit Wildspezialitäten aus den Wiener Wäldern, einem guten Glas Wein und einem traumhaften Blick über Wien.
Die vier Routen im Überblick
Mauer (23. Bezirk): 4,6 km
Neustift – Nussdorf (19. Bezirk): 10,8 km
Strebersdorf – Stammersdorf (21. Bezirk): 9,6 km
Ottakring (16. Bezirk): 2,4 km
Termin & Infos:
Samstag, 27. und Sonntag, 28. September 2025 von 10 bis 18 Uhr
Alle Details unter: wien.gv.at/weinwandertag
