SK Rapid und "Raiffeisen Stadtbank Wien" vertiefen ihre Premiumpartnerschaft

Wien (OTS) -

Österreichs Fußball-Rekordmeister und “Raiffeisen Stadtbank Wien” setzen gemeinsam ein starkes Zeichen für Jungunternehmer:innen. Außerdem steigt das Wiener Derby am Sonntag erstmals unter Stadtbank-Patronanz.

Nachdem Raiffeisen bereits im Jahr 1970 der erste Trikotsponsor des SK Rapid war, feierte das Giebelkreuz im Juli 2024 ein Comeback in Grün-Weiß: Neben der Präsenz auf dem linken Ärmel sowie im und rund um das Allianz Stadion oder attraktiven Angeboten für Kund:innen baut “Raiffeisen Stadtbank Wien” nun ihre Premiumpartnerschaft weiter aus.

Mit dem “Raiffeisen NextGen Business Club” werden Gründer:innen bis 35 Jahre gefördert und ihnen exklusiv der Zugang zum größten Sportbusiness-Netzwerk Österreichs ermöglicht. “Als starker Partner des Unternehmertums ist es uns ein Anliegen, mit maßgeschneiderten Lösungen zu begleiten und die Zukunft mitzugestalten. Wir freuen uns deshalb sehr, als Namensgeber für die neue Initiative des SK Rapid aufzutreten. Gemeinsam geben wir der nächsten Generation eine Plattform und treiben Innovation und Leadership voran”, erklärt Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien.

“Wir freuen uns, dass wir weiter auf unserer erfolgreichen Premium-Partnerschaft aufbauen und das Thema ‘NextGen Business Club’ ab sofort gemeinsam besetzen. Dieses gemeinsame Projekt ist ein zusätzlicher Beleg, dass wir weiter auf unserer erfolgreichen Kooperation aufbauen können. Mein Dank gilt den Verantwortlichen unseres Partners 'Raiffeisen Stadtbank Wien' sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dazu beigetragen haben und mit viel Einsatz und Kreativität stetig neue Ideen entwickeln und umsetzen. Der Zugang zu unserem B2B-Netzwerk mit über 300 Partnern ist ein wertvolles Asset für alle Beteiligten”, sagt Daniela Bauer, Geschäftsführerin Wirtschaft der SK Rapid GmbH.

Der “Raiffeisen NextGen Business Club” ist eine exklusive Zone für Jungunternehmer:innen, um ihre Ideen und Visionen zu positionieren. Dazu gehört ein eigener Bereich im Business Club des SK Rapid ebenso wie fix reservierte Innen- und Außensitzplätze. Pro Betrieb sind maximal vier Plätze vorgesehen, um die Vernetzung möglichst vieler Branchen zu garantieren. Ein Abo für 16 Bundesliga-Heimspiele kostet 2.515 Euro (exkl. USt.). Tickets können zudem flexibel an Partner:innen, Kund:innen oder Gäste weitergegeben werden.

Der Austausch der “NextGen” mit etablierten Betrieben und Entscheider:innen wird aber nicht nur an Spieltagen, sondern auch mit regelmäßigen Events und Networking-Veranstaltungen von Kooperationspartner brutkasten unterstützt.

Als Rapid-Premiumpartner bietet "Raiffeisen Stadtbank Wien" Kund:innen zahlreiche Angebote wie u.a. eine Debitkarte im Rekordmeister-Design oder 15 Prozent Ermäßigung auf Heimspiele. Zudem übernimmt man bis Sommer 2028 die Patronanz für alle Wiener Derbys.