  • 24.09.2025, 09:59:32
  • /
  • OTS0055

UNHCR: „Langer Tag der Flucht“ am 3. Oktober 2025

Dutzende Veranstaltungen rund um Flucht und Asyl – Programm unter www.langertagderflucht.at

Wien (OTS) - 

Am 3. Oktober 2025 findet der bereits 14. „Lange Tag der Flucht“ statt. Die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR lädt gemeinsam mit zahlreichen Partner*innen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung, NGOs sowie Initiativen von Geflüchteten zu einem Tag voller Veranstaltungen ein.

Das Programm, das die Themen Flucht und Asyl aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, umfasst heuer knapp 60 Angebote für Schulen und etwa 40 Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit. Geplant sind Lesungen, Filme, Stadtführungen, Workshops, sportliche Aktivitäten und Diskussionsrunden – in allen Bundesländern und wie immer bei überwiegend freiem Eintritt.

Die Vielfalt der Aktivitäten bietet nicht nur Raum für Wissensvermittlung, sondern vor allem für persönliche Begegnungen, ob bei gemeinsamen, leichten Momenten oder im Nachdenken über die ernsten Fragen rund um Flucht und Zusammenleben.

„Der Zugang zu Asyl wird vielerorts eingeschränkt und weltweite Kürzungen der humanitären Hilfe treffen Geflüchtete besonders. Deswegen finden wir es umso wichtiger, einen Tag lang den Scheinwerfer auf den Flüchtlingsschutz und die vielen beeindruckenden geflüchteten Menschen, die in den letzten Jahren Projekte in Österreich gestartet haben, zu richten“, so Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich.

Highlights & Programmakzente 2025

Der „Lange Tag der Flucht“ startet heuer lautstark in Wien mit einem Pop-Up-Chor organisiert von der Caritas Wien. Wer lieber zuhört, findet ein musikalisches Programm in Wiener Flüchtlingseinrichtungen.

Premiere am „Langen Tag der Flucht“ hat ein Comedy-Abend mit fünf Performer*innen aus Afghanistan, dem Iran, Syrien und der Ukraine.

Zum ersten Mal findet am „Langen Tag der Flucht“ auch eine dreisprachige Lesung aus der Anthologie „Der lange Winter der Migration“ auf Deutsch, Arabisch und Farsi in der Wiener Hauptbücherei statt.

Autorin Judith Kohlenberger bespricht mit dem Schriftstelle Robert Menasse ihr neues Buch „Migrationspanik“.

In Linz findet auf dem Hauptplatz ein buntes Programm, organisiert von verschiedenen Organisationen und Vereinen, statt.

Viele Museen haben sich heuer wieder besondere Führungen und Programmpunkte ausgedacht, unter anderem das Wien Museum, das Belvedere, das Jüdische Museum Wien und das Museum Traiskirchen. Ebenso auf dem Programm sind auch wieder spezielle Stadtführungen und Workshops, Klassiker sind Filmvorführungen von Tirol bis Wien.

Das gesamte Programm finden Sie unter www.langertagderflucht.at

Rückfragen & Kontakt

UNHCR
Mag. Ruth Schöffl, MAS
Telefon: +43/1 26060 5307
E-Mail: schoeffl@unhcr.org
Website: https://www.unhcr.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UNH

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright