TTC: ÖRV-Akademie 2026 – Zukunft gestalten im Reisevertrieb

Wien (OTS) -

Die ÖRV-Akademie geht 2026 in ihre 20. Runde und setzt damit ein starkes Zeichen für nachhaltige Weiterbildung in der österreichischen Touristik-Branche. In bewährter Kooperation zwischen dem Österreichischen ReiseVerband (ÖRV) und dem TTC Travel Training Center (TTC) bietet die Akademie erneut ein exklusives Entwicklungsprogramm für Führungskräfte im Reisevertrieb. Weil Top-Reisebüros brauchen Top-Mitarbeiter_innen und Top-Führungskräfte.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat die ÖRV-Akademie über 350 Absolvent_innen hervorgebracht – allesamt engagierte Persönlichkeiten, die heute die Branche maßgeblich mitgestalten. Die Akademie ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern ein Sprungbrett für persönliche und unternehmerische Weiterentwicklung.

Was erwartet die Teilnehmer_innen?

Eine praxisnahe Ausbildung mit Fokus auf Personalqualität, Führungskompetenz, Kundenbindung und Krisenmanagement

Eine individuelle Persönlichkeitsanalyse zur gezielten Förderung der eigenen Stärken, um sich persönlich und unternehmerisch weiterzuentwickeln, um den schnellen Veränderungen am Kunden- und Arbeitsmarkt gewachsen zu sein

Hochkarätige Module, die direkt am Arbeitsplatz umsetzbar sind

Ein exklusiver Teilnehmerkreis von maximal 15 Personen – für intensives Lernen und Networking

Zielgruppe: Aktive und potenzielle Führungskräfte aus Reisebüros, Veranstaltern und Fluglinien, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und ihre Teams erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Mag. Eva Buzzi, Präsidentin des ÖRV, betont: „ Die Qualität unserer Mitarbeiter_innen ist der Schlüssel zum Erfolg. Die ÖRV-Akademie macht sie zu echten Stars im Reisebüro. “