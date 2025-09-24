  • 24.09.2025, 09:30:38
Human-Centric KI-Publishing startet zur Frankfurter Buchmesse 2025

Mit StoryOne 300x schneller zum eigenen Buch - Journalist:innen können das Tool kostenlos testen

Wien/Frankfurt (OTS) - 

Ein Buch zu schreiben und zu publizieren galt bisher für viele als Lebensaufgabe – zeitaufwendig, komplex und oft unzugänglich. Mit dem Launch von StoryOne 2.0 präsentiert das Unternehmen rund um Gründer Hannes Steiner eine Plattform, die das Publizieren von Sachbüchern völlig neu denkt: Human-Centric Book Publishing.

Mit Hilfe des Story Editors können Menschen ihre Ideen, Podcasts, Interviews, Artikel, Recherchen oder Manuskripte in nur einer Stunde zu hochwertigen, faktenbasierten Sachbüchern machen – bis zu 300-mal schneller als bisher.

Ein Buch zu schreiben, dauert oft Monate oder sogar Jahre. Mit den neuen KI-Funktionen von StoryOne wird dieser Prozess revolutioniert. Heute kann innerhalb weniger Stunden ein professionelles und hochwertiges Buch entstehen – und die Autor:innen behalten dabei die volle Kontrolle über ihre Inhalte“, sagt Michael Reinartz, Innovationschef von Vodafone Deutschland, anlässlich der Einladung zum Vodafone Future Day 2025.

Bücher, die es sonst nicht gäbe

- Ein Wissenschaftler verwandelt seine Papers am selben Tag in ein verständliches Sachbuch

- Ärzt:innen können faktenbasierte Ratgeber zu seltenen Krankheiten publizieren, während sie aktuell sind.

- Biografien entstehen direkt aus Audioaufnahmen – etwa die Erinnerungen einer 100-Jährigen.

- Neue Stimmen weltweit werden hörbar: persönliche, authentische, berührende Bücher, die es so bisher nicht gab.

Human-Centric Publishing – die Alternative zur Schwemme reiner Prompt-Bücher

StoryOne unterscheidet sich klar von der aktuellen Welle minderwertiger KI-Texte:

- Der Mensch bleibt Autor:in, Absender und Kurator der Inhalte.

- Die KI ist ein Werkzeug, trainiert auf Bestseller-Qualität – sie strukturiert, ergänzt faktenbasiert und liefert sofort Exposés und Kapitel.

- Inhalte werden validiert und können auf Wunsch durch zusätzliche Recherchen vertieft werden.

- Entwickelt mit führenden KI-Wissenschaftler:innen (Neuro-Symbolic AI) und Verlagsprofis.

- Bereits von Spiegel-Bestsellerautoren getestet.

- Thalia ist Anteilseigner, Libri über seine Schwester BOD beteiligt – und sichert als einer der führenden europäischen Buchlogistiker die Distribution.

Aktuelle Studie bestätigt Bedarf

Eine neue Harvard/OpenAI-Studie (September 2025) zeigt: 40 % aller arbeitsbezogenen ChatGPT-Nutzungen sind Schreiben, in Management & Business sogar mehr als die Hälfte. Besonders wichtig: Zwei Drittel dieser Schreibvorgänge betreffen das Überarbeiten, Strukturieren und Verbessern vorhandener Texte – nicht das Generieren von Rohtext. Genau hier setzt StoryOne mit seinem „Human-Centric AI“-Ansatz an.

End-to-End Plattform – von der Idee zum Leser

StoryOne ist eine komplette Publishing-Plattform:

- Inhalte hochladen, Buch erstellen, Cover gestalten, ISBN erhalten, weltweit veröffentlichen – alles in wenigen Stunden.

- Bücher erscheinen im zeitgemäßen StoryOne-Format (80 Seiten, 12–17 Kapitel, Hardcover) – kompakt, modern, ideal für heutige Lesegewohnheiten.

- Verkaufstransparenz: Autor:innen sehen ihre Verkäufe im Dashboard.

- Produktion on demand – nachhaltig, ressourcenschonend.

- Weltweite Verfügbarkeit – von Thalia bis Amazon.

Kosten: Ab 50 Euro für die Bucherstellung, Autorenexemplare mit ISBN ab 18 Euro – in der Staffelung bis zu 5 Euro pro Stück.

Einladung an Journalist:innen – ausprobieren

Journalist:innen können StoryOne sofort selbst testen: Mit dem Code „mybooknow“ erhalten sie kostenlos 1.000 Credits und können in den kommenden drei Tagen (bis einschließlich 26.9.) eigene Inhalte – z. B. ein Interview, einen Podcast oder eine Recherche – in ein fertiges Buch verwandeln.

Über StoryOne

StoryOne wurde von Hannes Steiner, ehemals Verleger und Buchhändler, gegründet und zählt bereits über 100.000 Nutzer:innen weltweit. Mit der neuen Version bringt StoryOne eine Plattform auf den Markt, die KI verantwortungsvoll und transparent einsetzt – nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug. Ziel: mehr Wissen, mehr Stimmen, mehr Vielfalt in Buchform.

